Famiglia nel bosco, Giorgia Meloni contro i giudici per la decisione: "Magistratura dimentica suoi limiti"

“I figli non sono dello Stato”, ma “delle mamma e dei papà”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni torna a parlare del caso della famiglia nel bosco commentando la decisione del Tribunale per i minorenni dell’Aquila di trasferire i tre bambini dalla struttura di Vasto separandoli dalla madre Catherine Birmingham. La “magistratura dimentica suoi limiti”, afferma la premier, che attacca i giudici parlando di decisioni “dal chiaro tenore ideologico”.

Famiglia nel bosco, Giorgia Meloni contro i giudici

“Le ultime notizie che riguardano la famiglia Trevallion, la ‘famiglia nel bosco‘, mi lasciano senza parole”.

Inizia così un lungo post pubblicato sui social con cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni torna ad attaccare la magistratura.

Nel mirino della premier l’ordinanza del Tribunale per i minorenni dell’Aquila che ha disposto l’allontanamento di Catherine Birmingham dai tre figli e il loro trasferimento in un’altra struttura protetta.

“Il mio pensiero – scrive la premier – va ai bambini e ai loro genitori colpiti da una assurda concatenazione di decisioni dal chiaro tenore ideologico”.

Un nuovo, l’ennesimo, attacco di Meloni alla magistratura che si inserisce nella campagna per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia che si terrà il 22 e 23 marzo.

La premier: “Magistratura dimentica suoi limiti”

Al centro dell’attacco della premier ai giudici il labile confine tra la tutela dei minori e le ingerenze nelle scelte familiari ed educative.

Meloni sostiene che il compito dei Tribunali per i minorenni è quello di “tutelare i bambini e gli adolescenti di fronte ai casi di maltrattamento, abuso o abbandono, agendo nel superiore interesse del minore”.

Secondo la presidente del Consiglio non sarebbe questo il caso: i giudici abruzzesi sarebbero intervenuti soltanto perché “non condividono lo stile di vita della famiglia”.

“Non è compito della giustizia, e dello Stato in generale, sostituirsi ai genitori, decidere come vadano educati i figli, imporre uno stile di vita fondato su standard che sono chiaramente ideologici“.

“Perché i figli non sono dello Stato: i figli sono delle mamme e dei papà”, dice Meloni. “Una magistratura che pretenda di sostituirsi a loro ha dimenticato i suoi limiti”.

Il ddl affidi

Nella conclusione del suo intervento Meloni fa poi riferimento al disegno di legge sulla tutela dei minori in affidamento, varato dal governo nel 2024 e attualmente in discussione in Parlamento.

Si tratta di un testo pensato per limitare la discrezionalità dei tribunali nei casi di affidamento dei minori.

“Il Governo era già intervenuto su questa materia, varando un disegno di legge apposito, che spero il Parlamento possa approvare nel minor tempo possibile”, scrive Meloni.