Famiglia nel bosco, giudici chiedono perizia psichica sui genitori entro 4 mesi: figli restano nella struttura

Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha deciso sul caso della famiglia nel bosco: i giudici hanno disposto una perizia psichica su genitori e figli, affidata a una consulente che avrà quattro mesi di tempo. Nessun ricongiungimento nell’immediato: i figli restano nella struttura protetta. Decisione che allunga i tempi e rimette in discussione l’intera vicenda.

La decisione dei giudici sulla famiglia nel bosco

Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha respinto il ricorso presentato dai genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco”, disponendo una nuova e approfondita fase di accertamenti prima di qualsiasi ipotesi di ricongiungimento.

I giudici hanno stabilito che i figli resteranno nella struttura protetta di Vasto, dove sono collocati da oltre un mese, mentre verrà svolta una perizia psichica sui genitori e sui minori. Non si discute più soltanto delle condizioni abitative o della possibilità di garantire scuola e socializzazione, ma della capacità genitoriale sotto il profilo psicologico.

ANSA La casa nella quale viveva la “famiglia nel bosco”: i giudici hanno ora ordinato una perizia sia per i genitori che per i figli

L’ordinanza, emessa alla vigilia di Natale, esclude quindi qualsiasi ritorno immediato dei bambini in famiglia, allungando in modo significativo i tempi della vicenda. Secondo quanto emerso, il collegio presieduto da Cecilia Angrisano ha ritenuto necessario “rimettere tutto in discussione”, alla luce dei dubbi accumulati negli ultimi mesi.

La perizia su genitori e figli: cosa dovrà accertare

Il tribunale ha nominato una consulente tecnica d’ufficio, la psicologa Simona Ceccoli, che avrà quattro mesi di tempo per rispondere ai quesiti fissati nell’ordinanza. La perizia dovrà svolgere un’“indagine personologica e psicodiagnostica” sui genitori, valutando se presentino “caratteristiche psichiche idonee a incidere sull’esercizio della responsabilità genitoriale”.

Nel dettaglio, l’esperta dovrà analizzare gli stili relazionali e comportamentali della coppia, le competenze educative e la capacità di riconoscere i bisogni affettivi e formativi dei figli. Qualora emergessero criticità, il tribunale chiede anche di indicare se tali capacità siano recuperabili e in quali tempi, suggerendo eventualmente un percorso educativo o terapeutico.

Parallelamente, la perizia riguarderà anche i minori. L’obiettivo è accertare le loro condizioni attuali di vita, lo sviluppo cognitivo e psico-affettivo, le figure di riferimento e i modelli di identificazione costruiti nel tempo. Un accertamento a 360 gradi che, secondo i giudici, è indispensabile prima di assumere qualsiasi decisione definitiva.

Tempi lunghi e futuro incerto per i figli

L’ordinanza del tribunale comporta un inevitabile allungamento dei tempi. I quattro mesi concessi alla consulente rappresentano solo la prima fase: alle conclusioni della perizia seguiranno valutazioni, eventuali osservazioni delle parti e nuove decisioni del collegio. Il destino dei figli resta quindi sospeso, in un “territorio incognito”, come è stato definito dal sindaco di Palmoli.

Rimangono inoltre sul tavolo altre questioni già sollevate dai giudici, tra cui le incertezze sull’abitazione proposta dalla famiglia, la mancanza di alcune autorizzazioni e il timore che in passato la coppia possa aver fatto perdere le proprie tracce. Centrale resta anche il tema del diritto all’istruzione e alla socializzazione, soprattutto per la figlia maggiore.

Per il momento, l’unica certezza è che i bambini resteranno nella struttura protetta, mentre i genitori potranno continuare a incontrarli secondo le modalità stabilite. La perizia rappresenterà il passaggio chiave da cui dipenderanno le prossime mosse della giustizia minorile.