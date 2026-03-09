Famiglia nel bosco, giudici replicano alle accuse della premier Giorgia Meloni dopo gli attacchi

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

I giudici del tribunale per i minorenni dell’Aquila replicano alle accuse arrivate anche dalla premier Giorgia Meloni dopo l’allontanamento della madre della famiglia nel bosco dalla casa famiglia. Nei giorni scorsi la premier era intervenuta dicendo che “i figli non sono dello Stato, ma dei genitori” e il ministro della Giustizia ha inviato gli ispettori all’Aquila. I magistrati hanno parlato di “superamento dei limiti”.

Famiglia nel bosco, i giudici replicano alle polemiche

La nota è stata firmata dalla presidente del tribunale dei minori dell’Aquila, Cecilia Angrisano, e dal procuratore David Mancini, che parlano di “toni aggressivi e non continenti” usati per commentare una vicenda giudiziaria ancora nella fase istruttoria.

Con riferimento al caso della famiglia nel bosco, i due magistrati hanno sottolineato che “ogni iniziativa è ispirata esclusivamente ai principi di tutela dei diritti delle persone di minore età”.

ANSA

Cosa hanno detto i giudici dell’Aquila

Nel comunicato, i magistrati spiegano che i procedimenti in ambito minorile seguono specifici percorsi di valutazione e accertamento, nei quali viene coinvolto anche il contributo di esperti e dei servizi pubblici dedicati alla tutela dei minori. L’obiettivo, sottolineano, è sempre quello di individuare e garantire il superiore interesse dei bambini coinvolti.

Inoltre, nella nota si evidenzia che le decisioni, definite “sofferte e delicate”, relative all’allontanamento dei minori dal contesto familiare “non nascono mai da posizioni ideologiche o da pregiudizi nei confronti dei genitori”, ma sono orientate esclusivamente al benessere del minore, riconosciuto come soggetto titolare di diritti propri.

Secondo i due magistrati, l’azione della giustizia minorile viene portata avanti con “attenzione, sensibile partecipazione e coinvolgimento degli adulti che scelgono di assumere un atteggiamento collaborativo”.

“Fondamentale il rispetto della vita privata”

I magistrati Angrisano e Mancini, in riferimento al caso della famiglia nel bosco, concludono con un appello e invitano al rispetto della vita privata di tutte le persone coinvolte e del ruolo delle istituzioni chiamate a intervenire.

Un principio che, secondo i due giudici, è “fondamentale per la corretta gestione di vicende umane così delicate”, nelle quali spetta istituzionalmente all’autorità giudiziaria minorile assumere le decisioni necessarie, eventualmente soggette a verifica nei successivi gradi di giudizio.

Nella giornata di oggi, dopo l’allontanamento di Catherine Birmingham dalla casa famiglia, anche la sorella di quest’ultima, Rachel, ha parlato con i giornalisti esprimendo lo sconcerto per la decisione dei giudici.