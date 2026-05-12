Famiglia nel bosco, gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas rinunciano al mandato: "No visione comune"

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Gli avvocati di Nathan Travallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco“, hanno rinunciato al loro incarico. Lo hanno comunicato in una nota, spiegando di non avere “una visione comune” con i propri assistiti. I due erano subentrati a un primo difensore, Giovanni Angelucci, che aveva a sua volta rinunciato alla difesa della coppia lo scorso novembre.

Gli avvocati della famiglia nel bosco hanno rinunciato all’incarico

Gli avvocati Danila Solinas e Marco Femminella hanno rinunciato all’incarico di difendere Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco”.

Interrogati dai giornalisti dell’agenzia di stampa Ansa, i due avvocati hanno dichiarato che tra loro e i clienti non c’era una visione comune della difesa da intraprendere.

ANSA

Trevallion e Birmingham sono da mesi al centro di una vicenda che ha portato all’allontanamento dei loro tre figli dalla casa familiare, dopo che le autorità hanno rilevato carenze nell’educazione e nella cura dei bambini.

Il primo avvocato della famiglia nel bosco

Solinas e Femminella erano gli avvocati di Trevallion e di Birmingham da novembre 2025, quando erano subentrati a loro volta nella difesa della coppia.

Il primo avvocato dei due era infatti Giovanni Angelucci, che proprio a novembre aveva rinunciato alla difesa. In quel caso, l’avvocato aveva citato l’atteggiamento ostile della coppia come causa.

“Ritengo doveroso e necessario rinunciare al mandato difensivo non potendo, in tutta coscienza e nel rispetto della deontologia professionale, impostare una difesa monca e non aderente alla linea difensiva che io avevo indicato e concordato già da tempo con i miei assistiti” aveva scritto Angelucci in una nota.

A che punto è la vicenda della famiglia nel bosco

Le dimissioni degli avvocati arrivano in un momento molto importante per la coppia. Nelle prossime settimane, infatti, è atteso il giudizio del tribunale dell’Aquila sul ricongiungimento dei genitori con i figli.

Sul ricorso, però, pesa la perizia psicologica che ha giudicato Trevallion e Birmingham non in grado di svolgere l’attività genitoriale.

La perizia non è definitiva. I due potrebbero in futuro dimostrare di aver recuperato o sviluppato le capacità genitoriali che i periti non hanno riscontrato.