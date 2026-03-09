Famiglia nel bosco, gli scenari dopo l'allontanamento della madre dall'affidamento al rientro in Australia

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Madre fuori dalla casa famiglia di Vasto e bambini destinati a un’altra struttura: è l’ultimo provvedimento del Tribunale dei minori dell’Aquila nel caso della famiglia nel bosco. La potestà genitoriale resta sospesa. Il padre Nathan continua le visite tre volte a settimana, per la madre incontri e presenza saranno regolati da un atto specifico. Proseguono le perizie.

Famiglia nel bosco, madre allontanata: cosa cambia per i figli

Catherine Birmingham ha lasciato la casa famiglia di Vasto dove viveva con i tre figli dal 20 novembre 2025. Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha stabilito che il percorso dei bambini prosegua senza la presenza della madre e ha disposto anche il trasferimento dei minori in un’altra struttura protetta.

I piccoli, secondo le ricostruzioni, devono essere spostati lontano dai media e senza la presenza della donna, ma la scelta della nuova collocazione incontra ostacoli pratici dato non tutte le strutture accettano l’esposizione mediatica e, in più, la distanza può rendere complessi gli incontri con i genitori.

ANSA

Sorgono ora molti dubbi sui prossimi passaggi, a partire dalla possibilità per la famiglia di uscire dall’Italia. La risposta riportata è no, la potestà genitoriale è stata sospesa con un provvedimento del Tribunale per i minorenni dell’Aquila a novembre 2025 e, con quella sospensione in vigore, i genitori non possono riunirsi ai figli né decidere autonomamente un trasferimento all’estero

Dall’affidamento alle regole per vedere i bambini

Il secondo nodo riguarda l’ipotesi di affidamento dei bambini al solo padre, caso nel quale i giudici devono ancora replicare alle istanze di ricongiungimento della difesa. C’è però un parere positivo dei servizi sociali sul padre Nathan, che potrebbe pesare nelle valutazioni: sul piano tecnico l’affidamento esclusivo resta quindi possibile.

C’è poi la possibilità che il padre potrebbe tornare nel suo Paese. Per parenti e amici non sarebbe un’opzione anche perché gli animali della famiglia (cavalli e asini, oltre ad altri) non potrebbero seguirli, e Catherine, in un’intervista televisiva australiana, avrebbe detto che non intendono abbandonarli.

Quarto punto: quando la madre potrà vedere i bambini. Gli incontri in presenza devono essere regolati da un provvedimento specifico; per i legali, nell’immediato restano le visite del padre tre volte a settimana, alle quali potrà affiancarsi anche la madre. Le videochiamate sarebbero gestite con maggiore elasticità.

Le perizie e il ricorso

Un altro punto è legato alle perizie. L’ultima misura non avrebbe annullato la perizia sulla capacità genitoriale, che prosegue. Lo psichiatra della famiglia avrebbe fatto mettere a verbale che la perizia è “vanificata” dal trauma che i bambini stanno subendo dopo l’allontanamento della madre e il trasferimento disposto.

Il quinto punto entra nel merito dell’operato dei magistrati e delle verifiche istituzionali. I giudici possono essere sottoposti a sanzioni come qualsiasi altro magistrato, e in presenza di evidenze di anomalie, il Ministero della Giustizia può disporre un’ispezione e avviare un’istruttoria (come accaduto con l’annuncio di un’ispezione disposta dal ministro Nordio).

L’ultimo punto riguarda il ricorso contro l’allontanamento della madre. I legali presenteranno un ricorso a breve e allegheranno il parere positivo degli esperti della Asl di Vasto sulla capacità genitoriale dei Trevallion. L’esito del ricorso inciderà sui tempi e sulle modalità di attuazione del trasferimento dei bambini e sulla possibilità di rivedere la madre in presenza.