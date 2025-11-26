Famiglia nel bosco, Gramellini attacca Salvini per la frase dei "bimbi rapiti": "Perché dice cose non vere?"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Il caso della famiglia nel bosco è diventato, anche, politico. Il 22 novembre Matteo Salvini ha definito “sequestro” la scelta da parte del Tribunale dei minori de L’Aquila di allontanare i bimbi di sei e otto anni dai loro genitori. Il giornalista e opinionista televisivo Massimo Gramellini ha replicato alle affermazioni del Ministro delle Infrastrutture, definendole false. Non è mancata anche la stoccata alla sinistra per non aver difeso una decisione, per lui, “anticapitalista”.

Cosa ha detto Matteo Salvini sulla famiglia nel bosco

Come riportato da Il Fatto Quotidiano, Matteo Salvini aveva definito la decisione del Tribunale dei minori come “un sequestro di tre bambini portati via da una mamma e da un papà in maniera indegna, preoccupante, pericolosa e vergognosa”.

Il ministro ha promesso di impegnarsi e andare fino in fondo e anche, se serve, “a parlare con il giudice del tribunale dei minori”.

ANSA Il casolare dove abitava la famiglia nel bosco a Palmoli

Sono diversi i post sui social dove Matteo Salvini ha affrontato il caso della famiglia nel bosco.

In programma anche un incontro in Abruzzo con i coniugi anglo-australiani.

“Giudice e assistenti sociali d’Abruzzo non rompano le scatole. Anche questa storia dimostra che una profonda, sana e giusta riforma della giustizia che non funziona sarà fondamentale”, le parole del leader della Lega

La replica di Massimo Gramellini

Ospite nella puntata del 25 novembre di DiMartedì su La7, Massimo Gramellini ha voluto rispondere alle parole di Matteo Salvini sulla famiglia nel bosco.

Prima di entrare nel dettaglio delle sue affermazioni, si è interrogato, in maniera polemica, sul “perché la politica debba prendere posizione su tutto”.

Per l’opinionista il caso della famiglia nel bosco è “una vicenda che interroga le coscienze di ognuno di noi”, come aveva già sottolineato Paolo Crepet.

Infine, sulla parole di Matteo Salvini si è chiesto “perché deve dire hanno rapito dei bambini, non è vero”.

L’attacco alla sinistra

Nella stessa puntata del 25 novembre di DiMartedì, Massimo Gramellini ha commentato anche l’atteggiamento della sinistra sul caso.

“Mi colpisce la sinistra, mi aspettavo più simpatia per questa scelta anticapitalista, trasgressiva”, le parole del giornalista.

Nel frattempo, l’avvocato dei coniugi anglo-australiano, Giovanni Angelucci, ha rimesso il mandato.

Un caso politico

A È sempre Cartabianca nella puntata del 25 novembre, il dibattito sulla famiglia nel bosco si è ampliato anche su come applicano i loro poteri i servizi sociali.

L’attenzione è stata posta, ampliando il tema, anche su altri due casi di cronaca, la morte di due bambini Giovanni ed Elia, seguiti dagli assistenti sociali prima di essere uccisi dalle madre.

Circostanze e situazioni familiari, ovviamente, diverse rispetto alla famiglia nel bosco che hanno in comune solo l’intervento dei servizi sociali su cui si sta interrogando l’opinione pubblica.