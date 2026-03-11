Famiglia nel bosco, Gramellini elogia Nathan per il "buon senso, un estintore che evita di soffiare sul fuoco"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Per il giornalista Massimo Gramellini, il padre della famiglia nel bosco Nathan Trevallion sarebbe l’unico a preoccuparsi esclusivamente del bene dei bambini. Nella sua rubrica sul Corriere della Sera, l’editorialista ha elogiato la capacità di mediare dell’uomo e di cercare di non impuntarsi e dare vita a battaglie giuridiche.

Massimo Gramellini su Nathan

Gramellini ha riflettuto sul fatto che “osservando il circo che da tempo immemore ha montato le tende nel bosco della famiglia omonima, ci si chiedeva: esisterà qualcuno, lì in mezzo, capace di pensare solo al bene dei bambini? Non alle impuntature di principio né alle dispute giuridiche, ideologiche, referendarie”.

Secondo il giornalista, la persona a cui non interessa vincere la battaglia, ma evitare di combatterla sarebbe il padre dei tre bimbi definito una “creatura provvidenziale“.

Nathan avrebbe dimostrato di essere una figura “di buonsenso“.

L’obiettivo di Nathan secondo Gramellini

La firma del Corriere della Sera ha puntato l’attenzione su quello che sarebbe l’obiettivo minimo di Trevallion, ovvero “che i suoi figli smettano di essere sballottati da un posto all’altro”.

Nathan, non potendo attualmente riportare a casa i tre bambini, starebbe tentando di farli almeno restare nella casa famiglia di Vasto, dove si trovano da alcuni mesi, “e per questo evita di soffiare anche lui sul fuoco dell’indignazione popolare. Semmai tenta di spegnerlo, implorando i suoi ‘sostenitori’ non richiesti di evitare presidi o sit-in di protesta”.

Per Gramellini, Trevallion sarebbe un “estintore umano” di cui “ne servirebbero tanti, anche fuori dal bosco”.

L’appello di Nathan Trevallion

Sentito da alcuni giornalisti, Nathan Trevallion ha voluto ringraziare tutti coloro che stanno esprimendo solidarietà per lui e la sua famiglia. Poi ha lanciato un appello:

Chiedo però, con rispetto, di non organizzare presidi o proteste davanti alla casa famiglia o alle abitazioni private e di lasciare questi luoghi tranquilli".

Il padre della famiglia nel bosco ha chiarito che vuole che i bambini “tornino a casa” ma fino a quando questo non succederà “preferisco che restino qui”.

Come sta Catherine e la possibilità dell’affido a Nathan

La madre della famiglia nel bosco, Catherine, da quando è stata costretta a lasciare la comunità, si è chiusa in sé e le uniche persone che vedrebbe sono la mamma e la zia, arrivate ormai settimane fa dall’Australia per darle sostegno.

I coniugi Trevallion si sarebbero intrattenuti anche con una suora con cui si sono concessi un momento di preghiera.

Secondo il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, è sempre più vicina l’ipotesi che a Nathan possa essere concesso l’affido esclusivo dei figli.

“Se andiamo a guardare le ultime ordinanze – ha detto – ne esce sempre in positivo e, siccome per la legge italiana, la responsabilità genitoriale può essere affidata anche a un solo coniuge, è possibile l’affido dei bambini solo al padre”.

Il primo cittadino ritiene che “se il Tribunale dovesse autorizzare il ricongiungimento, potrebbe accadere che la responsabilità genitoriale sia solo di Nathan e, che, a lui spettino le decisioni sui bambini e sul loro futuro”.