Famiglia nel bosco, i 3 figli ascoltati dal Tribunale dei Minori per il ricongiungimento: le tempistiche

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

I figli della famiglia nel bosco di Palmoli (Chieti) saranno ascoltati nuovamente dai magistrati del tribunale per i minorenni de L’Aquila per pori potersi pronunciare sulla richiesta di ricongiungimento familiare. La decisione potrebbe arrivare già a fine mese. Intanto i bambini hanno superato gli esami per l’introduzione a scuola dal prossimo anno scolastico.

I bambini sentiti dai giudici

I tre bambini della famiglia neorurale di Palmoli (Chieti) saranno ascoltati dai magistrati del tribunale per i minorenni dell’Aquila il 7 luglio.

L’incontro è arrivato a pochi giorni dall’esame che i figli della coppia Trevallion – Birmingham hanno superato nell’ambito del percorso di istruzione parentale.

ANSA

I giudici aquilani sono chiamati a pronunciarsi sulla richiesta di ricongiungimento familiare depositata dall’avvocato dei genitori, Simone Pilon il 25 giugno.

In un documento di novantanove pagine il legale ha ricostruito sia la storia processuale che quella familiare, soffermandosi sul quadro mutato rispetto a quello che aveva portato al provvedimento di allontanamento a novembre dello scorso anno.

Gli elementi che porterebbero al ricongiungimento

Nella richiesta di ricongiungimento familiare, il legale della famiglia nel bosco ha evidenziato i nuovi accertamenti istruttori, gli orientamenti della giurisprudenza italiana ed europea e il mutato clima di collaborazione tra le parti coinvolte a cui si aggiunge la buona riuscita dei tre bambini nel loro percorso scolastico.

Questi sarebbero tutti elementi che la difesa di Nathan e Catherine spera possano consentire il ritorno dei bambini nella loro famiglia.

Il Tribunale aquilano potrebbe arrivare a una decisione già entro fine luglio.

I bambini hanno superato gli esami

Il tre luglio, l”avvocato della famiglia ha comunicato che i tre minori “hanno positivamente superato l’esame di ammissione alla classe successiva, quarta per la primogenita e seconda per i gemelli”.

I bambini, seguiti da una maestra all’interno della struttura, hanno sostenuto gli esami di idoneità alla classe successiva.

“La notizia conferma la bontà del percorso di scuola parentale scelto dai genitori – ha proseguito Pillon – e applicato anche durante quest’anno scolastico trascorso dai minori in casa famiglia”.