Famiglia nel bosco, i bambini ascoltati dal giudice del Tribunale dei Minori: incontro durato circa 3 ore
Famiglia del bosco, i tre bambini ascoltati dal Tribunale dei Minori. Attesa entro luglio la decisione del giudice sul ricongiungimento con i genitori
I tre bambini della “famiglia nel bosco” sono stati ascoltati dal Tribunale dei Minori dell’Aquila in un’udienza considerata decisiva per il possibile ricongiungimento con Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. Dopo i sette mesi trascorsi in una struttura protetta di Vasto, la decisione del giudice potrebbe arrivare entro la fine di luglio.
- Famiglia nel bosco, ore decisive
- I bambini ascoltati dal giudice
- Attesa la decisione del Tribunale dei Minori
- La posizione della difesa
Famiglia nel bosco, ore decisive
Si avvicina un momento decisivo nella vicenda della cosiddetta “famiglia nel bosco“, la coppia anglo-australiana formata da Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, al centro di un caso che da mesi richiama l’attenzione dell’opinione pubblica.
I bambini sono stati ascoltati dal giudice del Tribunale dei Minori dell’Aquila in un’udienza ritenuta fondamentale per valutare l’eventuale ricongiungimento con i genitori.
I bambini ascoltati dal giudice
L’incontro si è svolto nella mattinata di martedì 7 luglio all’interno del palazzo di giustizia dell’Aquila ed è durato circa tre ore, dalle 10 fino a poco prima delle 13.
I bambini sono entrati da un accesso secondario, accompagnati dalla loro curatrice speciale, l’avvocata Malika Bolognese. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata al termine dell’audizione e, al momento, il contenuto del colloquio resta riservato.
Attesa la decisione del Tribunale dei Minori
I tre minori erano stati allontanati dalla casa nel bosco di Palmoli (Chieti) il 20 novembre scorso nell’ambito del procedimento aperto dal Tribunale per i minorenni. In una prima fase erano rimasti insieme alla madre Catherine, ma successivamente anche quest’ultima è stata separata dai figli.
Dopo l’audizione dei minori, il Tribunale per i minorenni dell’Aquila dispone ora di tutti gli elementi principali necessari per assumere una decisione.
Salvo ulteriori approfondimenti, il provvedimento potrebbe arrivare entro la fine di luglio. La pronuncia stabilirà se i tre bambini potranno finalmente tornare a vivere con Nathan e Catherine oppure se sarà necessario proseguire ancora il percorso di permanenza nella struttura protetta.
La posizione della difesa
L’udienza arriva a pochi giorni dal deposito della nuova istanza di ricongiungimento presentata dall’avvocato Simone Pillon il 25 giugno. Il documento, composto da 99 pagine, ricostruisce l’intera vicenda processuale e familiare e sostiene che, rispetto ai mesi scorsi, siano intervenuti elementi nuovi tali da modificare il quadro iniziale.
Secondo la difesa, le relazioni tecniche, gli approfondimenti istruttori e il clima di collaborazione instaurato tra le parti consentirebbero ormai di riportare i tre bambini a vivere con i genitori.
Tra i passaggi più significativi contenuti nell’istanza figura anche il riferimento alle valutazioni degli specialisti coinvolti nel procedimento. L’avvocato Pillon ha infatti dichiarato:
“Si è infine rappresentato al Tribunale che ormai tutti i soggetti coinvolti, dalla Ctu ai consulenti di parte fino all’equipe di Neuropsichiatria infantile e alla comunità scientifica nazionale chiedono che sia disposto rispettivamente un ‘precoce’, ‘immediato’ e ‘urgente’ rientro dei minori in famiglia”.