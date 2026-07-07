Famiglia nel bosco, i bambini ascoltati dal giudice del Tribunale dei Minori: incontro durato circa 3 ore

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I tre bambini della “famiglia nel bosco” sono stati ascoltati dal Tribunale dei Minori dell’Aquila in un’udienza considerata decisiva per il possibile ricongiungimento con Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. Dopo i sette mesi trascorsi in una struttura protetta di Vasto, la decisione del giudice potrebbe arrivare entro la fine di luglio.

Famiglia nel bosco, ore decisive

Si avvicina un momento decisivo nella vicenda della cosiddetta “famiglia nel bosco“, la coppia anglo-australiana formata da Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, al centro di un caso che da mesi richiama l’attenzione dell’opinione pubblica.

I bambini sono stati ascoltati dal giudice del Tribunale dei Minori dell’Aquila in un’udienza ritenuta fondamentale per valutare l’eventuale ricongiungimento con i genitori.

ANSA

I bambini ascoltati dal giudice

L’incontro si è svolto nella mattinata di martedì 7 luglio all’interno del palazzo di giustizia dell’Aquila ed è durato circa tre ore, dalle 10 fino a poco prima delle 13.

I bambini sono entrati da un accesso secondario, accompagnati dalla loro curatrice speciale, l’avvocata Malika Bolognese. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata al termine dell’audizione e, al momento, il contenuto del colloquio resta riservato.

Attesa la decisione del Tribunale dei Minori

I tre minori erano stati allontanati dalla casa nel bosco di Palmoli (Chieti) il 20 novembre scorso nell’ambito del procedimento aperto dal Tribunale per i minorenni. In una prima fase erano rimasti insieme alla madre Catherine, ma successivamente anche quest’ultima è stata separata dai figli.

Dopo l’audizione dei minori, il Tribunale per i minorenni dell’Aquila dispone ora di tutti gli elementi principali necessari per assumere una decisione.

Salvo ulteriori approfondimenti, il provvedimento potrebbe arrivare entro la fine di luglio. La pronuncia stabilirà se i tre bambini potranno finalmente tornare a vivere con Nathan e Catherine oppure se sarà necessario proseguire ancora il percorso di permanenza nella struttura protetta.

La posizione della difesa

L’udienza arriva a pochi giorni dal deposito della nuova istanza di ricongiungimento presentata dall’avvocato Simone Pillon il 25 giugno. Il documento, composto da 99 pagine, ricostruisce l’intera vicenda processuale e familiare e sostiene che, rispetto ai mesi scorsi, siano intervenuti elementi nuovi tali da modificare il quadro iniziale.

Secondo la difesa, le relazioni tecniche, gli approfondimenti istruttori e il clima di collaborazione instaurato tra le parti consentirebbero ormai di riportare i tre bambini a vivere con i genitori.

Tra i passaggi più significativi contenuti nell’istanza figura anche il riferimento alle valutazioni degli specialisti coinvolti nel procedimento. L’avvocato Pillon ha infatti dichiarato:

“Si è infine rappresentato al Tribunale che ormai tutti i soggetti coinvolti, dalla Ctu ai consulenti di parte fino all’equipe di Neuropsichiatria infantile e alla comunità scientifica nazionale chiedono che sia disposto rispettivamente un ‘precoce’, ‘immediato’ e ‘urgente’ rientro dei minori in famiglia”.