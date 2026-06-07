Famiglia nel bosco, i bambini hanno scoperto la televisione e ne sono rapiti: "La preferiscono ad altro"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Settimane decisive per i tre figli dei coniugi Trevallion, la cosiddetta “famiglia nel bosco” di Palmoli: i bambini, ospitati nella comunità a Vasto, dovranno affrontare gli esami di idoneità scolastica. Intanto stanno sperimentando una nuova quotidianità e hanno scoperto la televisione, assente nella vita precedente e oggi molto presente nelle loro giornate.

I tre bambini amano la televisione

La trasformazione vissuta dai bambini della “famiglia nel bosco” negli ultimi mesi è stata profonda. Dopo il provvedimento del novembre 2025 che ha sospeso la responsabilità genitoriale dei coniugi Trevallion-Birmingham, i minori sono stati trasferiti nella comunità educativa di Vasto. Da allora stanno sperimentando una realtà completamente diversa da quella vissuta prima.

Secondo quanto emerso nelle ultime settimane, uno degli aspetti che più avrebbe colpito gli operatori riguarda il rapporto con la televisione. I bambini, cresciuti senza questo strumento nella quotidianità familiare, avrebbero sviluppato una forte curiosità nei confronti dei programmi televisivi, arrivando in alcuni casi a preferirli ad altre attività ricreative.

ANSA

Il passaggio dalla vita all’aria aperta, scandita dai ritmi naturali del bosco, a quella caratterizzata da orari, regole e attività organizzate, continua dunque a rappresentare una fase di adattamento importante per i tre fratellini.

Famiglia del bosco, giorni cruciali

Per i tre figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham si avvicina inoltre uno dei momenti più importanti da quando il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto l’allontanamento dalla casa immersa nella natura in cui erano cresciuti.

Entro la fine di giugno i bambini dovranno sostenere le prove di idoneità scolastica per accedere alla seconda e alla quarta classe della scuola primaria, un passaggio che rappresenta molto più di una semplice verifica didattica.

I tre fratellini, infatti, provengono da un percorso educativo completamente diverso rispetto a quello tradizionale. La loro istruzione era stata seguita direttamente dalla madre attraverso l’homeschooling, lontano dalle aule scolastiche e dai programmi ordinari.

Per prepararli agli esami è stata incaricata l’insegnante in pensione Lidia Camilla Vallarono, mentre le prove dovrebbero svolgersi presso l’Istituto comprensivo statale di Castiglione Messer Marino.

Il possibile ritorno a Palmoli

Nel frattempo il Comune di Palmoli si sta preparando all’eventualità di una futura riunificazione familiare. L’amministrazione comunale ha già messo a disposizione un’abitazione situata vicino alla scuola del paese, una soluzione pensata per favorire l’inserimento scolastico dei bambini e garantire condizioni abitative conformi alle indicazioni delle autorità competenti.

Parallelamente prosegue anche il progetto promosso dalla famiglia per la realizzazione di una nuova abitazione in bioedilizia sul terreno di proprietà. Il piano prevede una casa di circa 66 metri quadrati realizzata in legno e materiali naturali, concepita per rispettare sia i criteri di sostenibilità ambientale sia le normative richieste per un eventuale ricongiungimento familiare.