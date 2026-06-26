Famiglia nel bosco, i bambini si preparano ai test scolastici per passare all'anno successivo: chi li aiuta

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

I tre bambini della “famiglia nel bosco” sosterranno a breve gli esami di idoneità per accedere all’anno scolastico successivo. La maestra Lidia racconta i progressi compiuti in questi mesi, mentre prosegue il percorso per il ricongiungimento con Nathan e Catherine e la realizzazione della nuova abitazione messa a disposizione dal Comune.

Famiglia nel bosco, tempo di esami

Si avvicina un passaggio importante per i tre figli della cosiddetta “famiglia nel bosco” di Palmoli, in provincia di Chieti. Dopo mesi trascorsi in una casa famiglia e un percorso di istruzione seguito nell’ambito dell’educazione parentale prevista dalla legge italiana, i bambini dovranno sostenere gli esami di idoneità che consentiranno loro di accedere all’anno scolastico successivo.

In una scuola di Palmoli, la figlia maggiore affronterà la prova per l’ammissione alla terza elementare, mentre i due gemelli sosterranno gli esami per la seconda. Si tratta di un passaggio obbligatorio per chi segue il percorso di homeschooling, previsto dalla normativa italiana, attraverso verifiche annuali delle competenze acquisite.

ANSA

Il lavoro della maestra Lidia

Ad accompagnare i bambini in questi mesi è stata la maestra Lidia, che ha lavorato per colmare le lacune evidenziate dopo l’allontanamento dalla famiglia.

“Se si possono aiutare delle creature, si fa. Perché quando ci sono dei bambini si cerca di aiutarli” ha spiegato l’insegnante durante il programma tv “Dentro la notizia”.

La docente ha raccontato di aver costruito il percorso didattico gradualmente, adattandolo alle esigenze dei tre fratelli. “Quello che io chiamo il programma, quello che voglio fare, richiede molto tempo”.

Secondo la maestra, dopo le iniziali difficoltà i progressi in vista degli esami sono stati evidenti. “All’inizio fai tanta fatica, poi quando si avvia la macchina, cammina”. Anche sul fronte della lingua italiana i miglioramenti sarebbero significativi: “Si arrangiano, si fanno capire”.

Le ultime notizie sul caso

Mentre i bambini affrontano il percorso scolastico, prosegue anche quello giudiziario. I genitori Nathan e Catherine hanno accettato di adeguarsi alle richieste formulate dai servizi sociali e dal Tribunale.

In merito all’abitazione, è stato predisposto un progetto di ristrutturazione del casolare secondo i criteri di abitabilità, mentre il Comune di Palmoli ha messo a disposizione una struttura in comodato d’uso gratuito, dove la famiglia potrà trasferirsi quando sarà autorizzato il ricongiungimento.

Parallelamente proseguono gli incontri tra i genitori e i figli e si attende la decisione definitiva del Tribunale dei minorenni dell’Aquila sul loro rientro in famiglia. La nuova abitazione sarà dotata di acqua corrente, energia elettrica e spazi conformi alle norme, mantenendo però lo stile di vita a contatto con la natura scelto dalla coppia.