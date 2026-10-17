Famiglia nel bosco, i bambini tornano a casa a Palmoli per il weekend: "Il giorno più bello"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

A undici mesi dal loro allontanamento, i bambini della cosiddetta famiglia nel bosco sono tornati a casa per trascorrere il weekend con i genitori. Questa mattina Nathan Trevallion e Catherine Birmingham sono andati a prenderli a Vasto e li hanno accompagnati a casa a Palmoli. “È il giorno più bello da un anno a questa parte”, ha detto papà Nathan dopo aver riabbracciato i figli, secondo quanto riferito dall’avvocato Simone Pillon.

Famiglia nel bosco, i bambini a casa per il weekend

Nella mattinata di oggi, sabato 17 ottobre, i genitori della famiglia nel bosco sono andati a prendere i loro tre figli nella struttura protetta di Vasto dove stanno da quasi un anno.

E dopo averli riabbracciati li hanno accompagnati in auto a casa a Palmoli, dove trascorreranno il weekend insieme. Lo riporta Ansa.

ANSA

Un fine settimana di ritrovata normalità familiare per la famiglia nel bosco, una tappa nel percorso di riavvicinamento in attesa della decisione del tribunale per i minorenni dell’Aquila.

Il ritorno a Palmoli 11 mesi dopo

Il programma prevede alcune ore nel casolare nel bosco, dove i bambini potranno trascorrere del tempo con i loro animali

Successivamente, l’intera famiglia si trasferirà nella nuova casa messa a disposizione dal Comune. Qui resteranno fino alle 18 di domenica, quando i tre fratellini faranno rientro nella struttura protetta di Vasto.

Per proteggere questo atteso e delicato momento, è stato innalzato un cordone di riservatezza attorno all’incontro.

Come riporta il Corriere della Sera, ai giornalisti e agli operatori che si erano radunati in zona è stato chiesto di allontanarsi e di non effettuare riprese o fotografie.

Papà Nathan: “Il giorno più bello”

A raccontare i momenti dell’incontro è stato l’avvocato Simone Pillon, legale di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham.

“Questa mattina, qualche minuto prima delle 10, Nathan e Catherine si sono presentati alla casa famiglia. I bambini sono letteralmente volati in braccio a mamma e papà pieni di gioia”, ha detto all’Ansa.

“É stato bellissimo vedere la felicità nei loro occhi e sentire Nathan e Catherine finalmente sereni e contenti”, ha aggiunto.

Pillon ha riferito anche le prime parole di Nathan dopo l’abbraccio con i figli: “È il giorno più bello da un anno a questa parte”.

“È un ulteriore passo importante nella direzione del rientro definitivo – ha detto ancora l’avvocato – che auspichiamo possa essere ordinato al più presto. Ringraziamo il sindaco che ha garantito le consuete misure e i giornalisti che hanno saputo rispettare la privacy della famiglia, come da noi richiesto”.