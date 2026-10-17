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Famiglia nel bosco, i bambini tornano a casa a Palmoli per il weekend: "Il giorno più bello"

I bambini della famiglia nel bosco sono tornati a casa con i genitori, per loro un weekend insieme

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Marco Vitaloni

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

A undici mesi dal loro allontanamento, i bambini della cosiddetta famiglia nel bosco sono tornati a casa per trascorrere il weekend con i genitori. Questa mattina Nathan Trevallion e Catherine Birmingham sono andati a prenderli a Vasto e li hanno accompagnati a casa a Palmoli. “È il giorno più bello da un anno a questa parte”, ha detto papà Nathan dopo aver riabbracciato i figli, secondo quanto riferito dall’avvocato Simone Pillon.

Famiglia nel bosco, i bambini a casa per il weekend

Nella mattinata di oggi, sabato 17 ottobre, i genitori della famiglia nel bosco sono andati a prendere i loro tre figli nella struttura protetta di Vasto dove stanno da quasi un anno.

E dopo averli riabbracciati li hanno accompagnati in auto a casa a Palmoli, dove trascorreranno il weekend insieme. Lo riporta Ansa.

famiglia nel boscoANSA
La casa messa a disposizione dal Comune di Palmoli

Un fine settimana di ritrovata normalità familiare per la famiglia nel bosco, una tappa nel percorso di riavvicinamento in attesa della decisione del tribunale per i minorenni dell’Aquila.

Il ritorno a Palmoli 11 mesi dopo

Il programma prevede alcune ore nel casolare nel bosco, dove i bambini potranno trascorrere del tempo con i loro animali

Successivamente, l’intera famiglia si trasferirà nella nuova casa messa a disposizione dal Comune. Qui resteranno fino alle 18 di domenica, quando i tre fratellini faranno rientro nella struttura protetta di Vasto.

Per proteggere questo atteso e delicato momento, è stato innalzato un cordone di riservatezza attorno all’incontro.

Come riporta il Corriere della Sera, ai giornalisti e agli operatori che si erano radunati in zona è stato chiesto di allontanarsi e di non effettuare riprese o fotografie.

Papà Nathan: “Il giorno più bello”

A raccontare i momenti dell’incontro è stato l’avvocato Simone Pillon, legale di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham.

“Questa mattina, qualche minuto prima delle 10, Nathan e Catherine si sono presentati alla casa famiglia. I bambini sono letteralmente volati in braccio a mamma e papà pieni di gioia”, ha detto all’Ansa.

“É stato bellissimo vedere la felicità nei loro occhi e sentire Nathan e Catherine finalmente sereni e contenti”, ha aggiunto.

Pillon ha riferito anche le prime parole di Nathan dopo l’abbraccio con i figli: “È il giorno più bello da un anno a questa parte”.

“È un ulteriore passo importante nella direzione del rientro definitivo – ha detto ancora l’avvocato – che auspichiamo possa essere ordinato al più presto. Ringraziamo il sindaco che ha garantito le consuete misure e i giornalisti che hanno saputo rispettare la privacy della famiglia, come da noi richiesto”.

famiglia-nel-bosco-weekend-insieme ANSA

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