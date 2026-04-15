Famiglia nel bosco, i consulenti Tonino Cantelmi e Martina Aiello preoccupati per i figli tra zuccheri e tv

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I consulenti tecnici del team difensivo dei genitori della famiglia nel bosco ritengono urgente riportare i bambini nel loro nucleo familiare. La relazione dello psichiatra Tonino Cantelmi e della psicologa-psicoterapeuta Martina Aiello segnala una “condizione di sofferenza psicologica significativa e progressiva” legata allo sradicamento dei figli della coppia Trevallion – Birmingham dai loro punti di riferimento. Sotto osservazione il cambiamenti drastico dello stile di vita con l’introduzione di zuccheri processati e televisione.

La relazione dei consulenti tecnici sulla famiglia nel bosco

Il nuovo parere tecnico prodotto dai consulenti di pare chiede di procedere con “necessità e urgenza” al ripristino nel nucleo familiare per “interrompere il processo di disgregazione dei riferimenti fondamentali dei minori” e “prevenire l’evoluzione del disagio in forme più gravi e strutturate”.

Secondo Cantelmi e Aiello, il quadro clinico dei tre bambini “segnala una condizione di sofferenza psicologica significativa e progressiva, direttamente correlata allo sradicamento subito e alla persistente discontinuità dei loro riferimenti affettivi, educativi, identitari e organizzativi che avevano sostenuto il loro sviluppo fino al momento dell’ingresso nella struttura”.

Lo psichiatra e la psicoterapeuta hanno poi sottolineato che questo segnali “non possono essere considerati transitori né adattivi, ma configurano un rischio concreto di cristallizzazione del disagio e di compromissione delle traiettorie evolutive”.

Il rischio di aggravamento psicologico

Nella relazione, i consulenti tecnici della difesa hanno concluso che “ogni ulteriore ritardo nel ripristino della continuità affettiva e familiare espone i minori al pericolo di un aggravamento del quadro psicologico, rendendo progressivamente più complesso e meno efficace qualsiasi successivo intervento riparativo”.

Come riporta LaPresse, il testo si sofferma sul “cambiamento drastico e non giustificato nelle principali dimensioni della vita quotidiana” dei tre figli della coppia dopo il loro inserimento in casa-Famiglia, a partire dalle abitudini alimentari e ludiche.

I bimbi hanno iniziato a mangiare cibi processati, a differenza di quelli biologici dei genitori e starebbero cercando questo tipo di alimenti in modo compulsivo, in particolare in momenti particolarmente stressanti o dopo forti emozioni.

La compensazione del malessere affettivo

Nella dieta dei bambini della famiglia nel bosco sono stati introdotti “alimenti industriali e zuccheri processati, alimenti attualmente ricercati in modo marcato e talora compulsivo, soprattutto in concomitanza di momenti di maggiore intensità emotiva (in particolare durante e dopo le videochiamate con la madre)”, è la segnalazione dei consulenti.

Secondo gli esperti della difesa, questo atteggiamento potrebbe essere una “possibile modalità di compensazione di stati di malessere affettivo e di tensione interna”.

Nella relazione è stata inoltre evidenziata l’alterazione dei cicli fisiologici determinata dal cambiamento degli orari di addormentamento e risveglio, con “l’introduzione della visione della televisione nelle ore serali, pratica totalmente assente nella precedente organizzazione familiare, che ha contribuito a una significativa difficoltà nella fase di addormentamento”.

Nel testo si parlerebbe poi di “esposizione frequente e prolungata a contenuti audiovisivi, inclusi cartoni animati, film e videoclip musicali con elementi espliciti e violenti, precedentemente non presenti nella vita dei minori”, accompagnata “a una marcata riduzione dell’attività fisica e del gioco attivo, con una prevalenza di attività sedentarie”.

I consulenti hanno fatto notare che i bambini hanno subito un passaggio da un ambiente “fortemente caratterizzato dall’apertura verso l’esterno e da una rete relazionale spontanea con altri bambini di età diverse ma affini, in contesti informali e naturali”, all’ambiente della casa-Famiglia dove “i minori si trovano invece inseriti in ambienti prevalentemente chiusi e rumorosi, che ospitano prevalentemente adolescenti, una neonata e un solo bambino coetaneo, in condizioni di plausibile disagio”.

Lo psichiatra e la psicoterapeuta della famiglia nel bosco hanno evidenziato che i mutamenti subiti dai tre figli della coppia “coinvolgono simultaneamente e in modo trasversale le principali funzioni regolative dello sviluppo, con conseguenze significative sul piano fisico, emotivo, relazionale e identitario”, e che “incidono in modo particolarmente grave sulla dimensione dell’appartenenza familiare”.

Questo processo potrebbe generare nei minori “un vissuto di sradicamento affettivo, in cui ciò che appartiene alla propria origine familiare viene implicitamente invalidato”.