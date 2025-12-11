Famiglia nel bosco, i dubbi del sindaco di Palmoli sull'attività social della madre: "Non depone a suo favore"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Catherine, la madre della cosiddetta famiglia nel bosco di Palmoli, svolgeva un’attività di sensitiva e guaritrice spirituale, di cui ora non c’è più traccia. Questo lavoro, secondo il sindaco abruzzese, potrebbe pesare sull’evolversi della vicenda, in particolare sulla decisione dei giudici riguardo al ricongiungimento dei bambini con i genitori.

Il lavoro da sensitiva di Catherine

Fino a poco tempo fa, Catherine aveva un sito web destinato a chi fosse interessato a guarire spiritualmente, ma anche a pulizie domestiche e animali smarriti.

Si partiva da un compenso di 50 euro e, attraverso questo blog, la madre della famiglia nel bosco di Palmoli esercitava il suo lavoro da remoto che consisteva in una sorta di consulenza come sensitiva.

La casa nel bosco a Palmoli

Come riporta un servizio di Storie italiane, a chi aveva una persona, un oggetto o un animale smarrito, “con una foto e il nome” Catherine prometteva di sintonizzarsi con l’energia e cercare di localizzarlo.

“Nessuna sfera di cristallo, non sono qui per predire il futuro, la mia passione è aiutare le persone a guarire da dolori passati ed emozioni bloccate”, si leggeva sul sito della donna.

Di questo blog, però, ora non c’è più traccia, forse per dimostrare una volontà dei genitori di normalizzarsi e andare incontro alle richieste del tribunale per riottenere la custodia dei figli.

Le parole del sindaco di Palmoli

Alla domanda della conduttrice di Storie Italiane, Eleonora Daniele, se l’attività di Catherine, che avrebbe chiesto 200 euro per delle guarigioni spirituali, possa aver creato dei problemi all’affidamento dei bambini, il sindaco di Palmoli, Giuseppe Rosario Masciulli, ha confermato che “questa attività sicuramente non depone a favore dei genitori”.

“Attività di questo tipo, in Italia – ha ricordato il Primo Cittadino – vengono svolte da persone autorizzate, laureate, che hanno superato un esame di stato e, soprattutto, che non svolgono l’attività restando sconosciuti al fisco“.

Il sindaco parla di “profili d’illegittimità” del sito di Catherine, probabilmente alludendo al fatto che l’attività non sia legale nel nostro Paese.

Quando è attesa la decisione del Tribunale sul ricongiungimento

Il Tribunale dei minori de L’Aquila non ha ancora sciolto la riserva sul ricongiungimento dei bambini con i genitori.

Danila Solinas, una dei legali della “famiglia nel bosco”, ha fatto sapere che “Catherine e Nathan stanno dimostrando la più totale collaborazione“.

“Spero che il Tribunale accolga con favore tutti gli elementi nuovi emersi a seguito dell’ordinanza”, ha aggiunto.

I bambini vivono da venti giorni in una casa famiglia a Vasto, dove possono vedere la madre solo all’ora dei pasti. Nella struttura sono andati anche due rappresentanti dell’Ambasciata d’Australia, interessati a comprendere i contorni di una vicenda che ha attirato l’attenzione internazionale.

Il 4 dicembre il tribunale per i minorenni, nell’udienza di comparizione delle parti, si è riservato la decisione sull’ordinanza di allontanamento emessa il 20 novembre.

A giorni dovrebbe arrivare la decisione del Tribunale, se i giudici dovessero revocare l’ordinanza, il ricorso presentato dai legali decadrebbe automaticamente. In caso contrario, si dovrà attendere l’esito dell’udienza del 16 dicembre in Corte d’Appello a L’Aquila, dove sarà discusso il ricorso.