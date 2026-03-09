Famiglia nel bosco, i figli potrebbero stare nella casa di Vasto per consentire ai genitori visite giornaliere

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

I figli della famiglia nel bosco potrebbero restare, almeno per ora, nella casa famiglia di Vasto: lo ha spiegato il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, parlando di una mediazione della Garante per l’infanzia dell’Abruzzo. Le alternative disponibili sarebbero lontane "centinaia di chilometri" e renderebbero difficili le visite quotidiane dei genitori.

Famiglia nel bosco, l’ipotesi per garantire visite quotidiane

Parlando del caso della famiglia nel bosco, a UnoMattina News, davanti alla casa dove si trovano in queste ore Nathan e Catherine, il sindaco di Palmoli Giuseppe Masciulli ha spiegato che il trasferimento dei figli in un’altra struttura, previsto dall’ordinanza del Tribunale per i minorenni dell’Aquila, potrebbe non essere immediato.

Il sindaco ha spiegato che una destinazione non è stata ancora individuata e che la ricerca è complicata dalla distanza: "Strutture adeguate si trovano a centinaia di chilometri da Palmoli", caso nel quale diventerebbe "praticamente impossibile" o comunque molto difficile mantenere una presenza quotidiana dei genitori.

Le parole del sindaco di Palmoli sulla situazione della famiglia nel bosco e i possibili scenari per i figli

Da qui l’ipotesi alternativa: lavorare per lasciare i figli nella casa famiglia di Vasto almeno "momentaneamente", così da non interrompere i contatti con i genitori mentre si cerca una soluzione compatibile con le esigenze del percorso e con i tempi della giustizia minorile.

Il ruolo della Garante e la difficoltà di trovare una struttura "adatta"

Masciulli ha collegato questa possibilità a una mediazione istituzionale: "Si sta operando per permettere almeno momentaneamente la permanenza dei minori".

Il sindaco spiega che il lavoro di raccordo spetta alla Garante per l’infanzia della Regione Abruzzo, che "si è fatta carico" del problema legato alle distanze e alle visite.

Catherine, dopo l’allontanamento dalla casa famiglia, al momento può parlare con i figli in videochiamata, mentre gli incontri in presenza devono essere regolati da un atto specifico. L’inviata ha raccontato di averla incontrata davanti all’abitazione, riferendo che la donna "non può parlare" e che l’ha vista "in lacrime".

Famiglia nel bosco, i prossimi passi

La fase attuale va letta e ricostruita partendo dall’ordinanza: la madre non è più nella casa famiglia di Vasto e per i figli è stato disposto un cambio di struttura. La separazione è al momento "la via più drastica", maturata dopo i dissidi nella struttura che hanno portato a un clima di tensione crescente.

Il servizio sull’allontanamento della madre dalla struttura di Vasto

L’ipotesi è che si vada verso un affidamento esclusivo al padre, mentre i legali della famiglia preparano un ricorso alla Corte d’Appello dell’Aquila per contestare l’allontanamento della madre e le modalità del trasferimento.

Per ora comunque una nuova struttura deve essere individuata, ma la distanza e l’esposizione mediatica sono i primi ostacoli da superare. Per questo, l’ipotesi di mantenere i figli a Vasto "per il momento" diventerebbe l’unica soluzione che consentirebbe visite frequenti senza stravolgere tempi e spostamenti.

La mossa del ministro Nordio

A Brescia, lunedì 9 marzo, Carlo Nordio ha fatto un annuncio durante un convegno organizzato da Fratelli d’Italia in vista del referendum sulla Giustizia.

Il ministro ha confermato di aver dato disposizione di inviare gli ispettori: "Un accertamento preliminare era già stato avviato a novembre, direi che ora è il momento di arrivare a una definitiva conclusione di questa vicenda".