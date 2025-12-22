Famiglia nel bosco, i figli saranno sentiti senza i genitori ma con un interprete: lo spiraglio dei giudici

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

I tre figli della famiglia del bosco di Palmoli hanno effettuato la prima visita pediatrica pochi mesi fa, uno aveva “una bronchite acuta non curata”. È quanto emerge dal provvedimento con cui la Corte d’Appello dell’Aquila ha respinto il ricorso contro l’ordinanza di sospensione della responsabilità genitoriale di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. Nella sentenza vengono ricostruite le criticità rilevate sul piano sanitario e scolastico che hanno portato alla conferma dell’allontanamento dei tre figli. Nei prossimi giorni i tre bambini saranno sentiti di nuovo dal tribunale dei Minori, senza i genitori ma alla presenza di un interprete.

Famiglia nel bosco, le motivazioni dei giudici

Venerdì scorso la Corte d’Appello dell’Aquila ha respinto il ricorso dei legali della famiglia che abitava nella casa nel bosco a Palmoli (Chieti) contro l’ordinanza di sospensione della responsabilità genitoriale e il conseguente trasferimento dei tre figli in una casa famiglia.

Dalle pagine della sentenza emerge un quadro complesso: da una parte gli “apprezzabili sforzi di collaborazione” mostrati dai genitori di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham.

ANSA La casa nel bosco di Palmoli dove vivevano Nathan Trevallion e Catherine Birmingham e i loro tre figli

E dall’altra tutte le criticità rilevate sulla cura dei bambini che avevano portato alla decisione del Tribunale dei minorenni di allontanare i tre minori dalla casa familiare.

Uno dei bimbi aveva una “bronchite acuta non curata”

Tra le motivazioni che hanno portato al rigetto del ricorso, riporta il Corriere della Sera, ci sono le mancanze dal punto di vista sanitario e l’iniziale avversione ai controlli sanitari manifestata dalla coppia anglo-australiana.

Nel provvedimento si legge che i tre bambini, inizialmente privi di medici di base, hanno effettuato la prima visita pediatrica il 24 luglio scorso, all’età di 6 e 8 anni.

I giudici scrivono poi che al momento dell’ingresso nella casa famiglia, il 20 novembre, una dei tre aveva “una bronchite acuta con broncospasmo non segnalata e non curata dai genitori”.

Dubbi sull’istruzione parentale

Sul piano scolastico viene confermata la scelta dell’istruzione parentale ma ci sono dubbi sui certificati con cui è stato valutato il grado di istruzione della figlia maggiore.

Quanto sostenuto dai genitori contrasta “in modo eclatante con le condizioni di istruzione verificate dopo l’inserimento in casa famiglia, ove è emerso che la bambina non sa leggere e scrivere“.

I giudici riconoscono poi il graduale percorso di “conversione” dei genitori verso il rispetto delle norme: grazie anche all’interessamento del sindaco di Palmoli, la coppia ha accettato di ospitare a casa una insegnante per delle lezioni a domicilio.

I bambini saranno ascoltati senza i genitori

Nei prossimi giorni i tre bambini verranno ascoltati di nuovo dal Tribunale dei Minori dell’Aquila, con un interprete e senza la presenza dei genitori, diversamente da quanto avvenne nei mesi scorsi quando la madre Catherine traduceva per i figli.

L’ascolto dei bambini, sottolinea la Corte, “non è affatto un atto istruttorio, ma un diritto del minore attraverso il quale è assicurata la libertà di autodeterminarsi e di esprimere la propria opinione”.

Nel provvedimento i giudici ricordano poi che l’allontanamento dei figli dalla casa familiare va “considerata una misura temporanea da sospendere appena le circostanze lo permettano”.