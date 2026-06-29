Famiglia nel bosco, i figli sottoposti ai test di valutazione scolastica per l'iscrizione al prossimo anno

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nelle scorse ore, i figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, la cosiddetta famiglia nel bosco, hanno sostenuto le prove di valutazione scolastica. I test si sono svolti in un istituto comprensivo dell’Alto Vastese e sono finalizzati a individuare il percorso didattico più adeguato in vista dell’iscrizione al prossimo anno scolastico.

Famiglia nel bosco, i figli sostengono i test scolastici: a cosa servono

I minori, come riporta l’ANSA, sono stati seguiti negli ultimi mesi da operatori incaricati nell’ambito del percorso educativo e di tutela disposto dopo l’allontanamento dal nucleo familiare, avvenuto nel novembre 2025, su ordine del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila.

L’esito delle prove servirà a definire il successivo inserimento scolastico, anche in relazione all’evoluzione del procedimento in corso.

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Come spiegato da Fanpage.it, questi test sono propedeutici per l’iscrizione dei bambini alla scuola oppure, in caso di prosecuzione dell’educazione parentale, per il passaggio all’anno successivo.

Si tratta infatti di prove di idoneità necessarie a valutare le competenze dei tre minori e stabilire se possono passare al programma dell’anno successivo, anche se lo seguiranno a casa.

I test di idoneità non implicano automaticamente l’iscrizione a scuola, ma soltanto l’avanzamento dell’istruzione dei bimbi: è un passaggio per consentire anche a chi fa homeschooling di rimanere all’interno del sistema educativo.

Simone Pillon: “Rinnovato clima di collaborazione”

La scorsa settimana il legale della famiglia, Simone Pillon, ha depositato al Tribunale un’istanza con cui ha chiesto la revoca del provvedimento di allontanamento e il rientro dei bambini nel nucleo familiare.

Nel documento, formato da 99 pagine, la difesa ha fatto riferimento agli accertamenti svolti negli ultimi mesi e ha sostenuto che il quadro istruttorio è cambiato, rimarcando come i professionisti coinvolti nel percorso di valutazione abbiano espresso pareri favorevoli a un rientro dei minori in famiglia.

Secondo quanto riferito dal legale, l’istanza richiama inoltre il clima di collaborazione instauratosi tra le parti e la volontà di proseguire il confronto nell’interesse dei bambini. La decisione spetta al Tribunale per i minorenni, davanti al quale il procedimento è tuttora pendente.

“Si è dato atto del rinnovato clima di collaborazione che si è instaurato tra le parti e del proposito di superare con il confronto e il dialogo le rimanenti difficoltà”, ha dichiarato Pillon.

Famiglia nel bosco: quando i bambini potrebbero riunirsi con i genitori

“Si è infine rappresentato al Tribunale – ha aggiunto il legale – che ormai tutti i soggetti coinvolti, dalla Ctu ai Consulenti di parte fino all’equipe di Neuropsichiatria infantile e alla comunità scientifica nazionale chiedono che sia disposto rispettivamente un ‘precoce’, ‘immediato’ e ‘urgente’ rientro dei minori in famiglia”.