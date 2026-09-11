Famiglia nel bosco, i figli torneranno nella casa di Catherine e Nathan per qualche ora dopo circa 300 giorni

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

I tre figli della “famiglia nel bosco” torneranno a casa dai genitori a Palmoli a partire da lunedì 14 settembre, anche se solo per poche ore e in forma graduale. Dopo le ultime dichiarazioni dell’avvocato Simone Pillon sulle critiche ai tempi burocratici, emergono le tappe del percorso fissato dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila, che prevede anche l’ingresso dei bambini nella scuola pubblica di Vasto dal 16 settembre. Nel frattempo, il legale ha presentato il ricorso, chiedendo il rientro immediato e l’istruzione a casa.

I bambini tornano a Palmoli

Le ultime novità sul caso della “famiglia nel bosco”. L’avvocato della coppia, Simone Pillon, aveva espresso rammarico per le tempistiche organizzative, ma si diceva aperto alla collaborazione per il calendario delle visite. Ora arrivano le prime date certe per il ricongiungimento.

A partire da lunedì, dopo mesi di lontananza, i bambini potranno finalmente tornare a Palmoli dai genitori per alcune ore. Gli incontri si terranno nella casa messa a disposizione dal Comune, con la possibilità di fare visita anche alla vecchia abitazione nel bosco.

Al termine delle ore stabilite i minori rientreranno nella struttura di accoglienza di Vasto dove vivono dal novembre scorso. Si tratta del primo passo concreto verso il percorso di riavvicinamento al nucleo familiare.

L’ingresso nella scuola pubblica

Il calendario fissato dalle autorità prevede poi un secondo passaggio fondamentale per la prossima settimana. Mercoledì 16 settembre i tre fratelli faranno il loro ingresso in una scuola pubblica di Vasto, situata a circa 650 metri dalla struttura che li ospita.

I gemelli di 7 anni frequenteranno la seconda elementare, mentre la sorella di 9 anni entrerà in quarta. Non è previsto il tempo pieno: gli orari scolastici scelti sono infatti compatibili con le visite pomeridiane con i genitori, che resteranno vigilate dai servizi sociali e dagli esperti di neuropsichiatria infantile.

Nonostante questi passi avanti, la responsabilità genitoriale rimane al momento sospesa. Il riavvicinamento resta graduale e vincolato alle prescrizioni del Tribunale per i minorenni dell’Aquila, che ha individuato proprio nella tutela della salute e nell’assolvimento dell’obbligo scolastico gli elementi cardine per valutare la posizione dei genitori.

Cosa chiede Simone Pillon nel ricorso

Sullo sfondo di questo calendario resta attiva la battaglia legale condotta dalla difesa. Rispetto a quanto annunciato nell’intervento dei giorni scorsi a Ore 11, l’avvocato Simone Pillon ha formalmente depositato il ricorso al Tribunale per i minorenni dell’Aquila.

Nel documento il legale chiede il rientro immediato e definitivo dei bambini a casa, rifiutando l’inserimento nella scuola pubblica per optare invece per un percorso di istruzione privata con insegnanti statali.