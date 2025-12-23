Famiglia nel bosco, i figli vedono la madre solo durante i pasti e il padre due volte a settimana

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

I figli dei coniugi Trevaillon potrebbero non tornare a casa per il Natale. Nonostante alcuni segnali di ottimismo, l’atteggiamento collaborativo mostrato dai genitori nelle ultime settimane potrebbe non essere sufficiente per permettere alla famiglia nel bosco di trascorrere la giornata di festa nella nuova abitazione temporanea. Il padre Nathan potrà però raggiungere i tre figli e Catherine nella struttura di Vasto che li ospita da oltre un mese.

Il permesso per Natale alla famiglia nel bosco

Come affermato ai microfoni di Quarta Repubblica dal sindaco Giuseppe Masciulli, a Palmoli in molti si attendevano che venisse concessa la possibilità alla famiglia nel bosco di festeggiare insieme il Natale nel casolare offerto dal ristoratore di Ortona Armando Carusi.

Il permesso non è stato accordato, ma come chiarito da uno dei legali dei coniugi Trevaillon, l’avvocato Marco Femminella, il padre potrà unirsi ai figli e alla moglie nella casa famiglia: "Non è necessaria l’autorizzazione del Tribunale perché i giudici hanno affidato agli operatori della casa famiglia, in piena autonomia, la regolamentazione degli accessi".

Le visite di Nathan ai figli

Come riportato ancora dal sindaco Masciulli, Nathan Trevallion andrebbe a trovare i figli almeno due volte a settimana nella casa famiglia di Vasto, dove la mamma Catherine può stare con i bambini a colazione, pranzo e cena.

A fare il punto della situazione è stata l’altro legale dei coniugi, l’avvocata Danila Solinas: "La corte d’Appello ha sottolineato come in questo tempo ci siano stati degli apprezzabili passi in avanti che io confermo pienamente, spero che vengano attenzionati con la giusta cautela e con il giusto equilibrio".

Le condizioni dei figli

L’avvocata ha sottolineato come i bambini si trovino "a vivere una situazione oggettivamente drammatica da qualunque punto la si osservi e credo che non si possano considerare i tanti passi in avanti che sono stati fatti dai genitori, anche rivedendo delle posizioni che per quanto legittime erano state sottolineate come delle criticità".

Il legale ha ricordato come i coniugi Trevaillon abbiano accettato di vivere in una nuova abitazione solo temporaneamente, perché hanno intenzione di tornare a vivere nella loro casa nel bosco di Palmoli.

L’avvocata Solinas ha inoltre confermato che i bambini faranno i vaccini e come i genitori abbiano ribadito l’intenzione di portare avanti l’istruzione parentale "che è prevista dal nostro ordinamento", nonostante la madre abbia accettato che l’inserimento dei figli nel percorso scolastico previsto nella casa famiglia.