Famiglia nel bosco, i genitori avrebbero "chiesto 150 mila euro per far visitare i figli dal pediatra"

Emergono ulteriori dettagli sulla famiglia nel bosco, di origine anglo-australiana. Il sindaco di Palmoli, in provincia di Chieti, ha rivelato che, prima della decisione di allontanamento da parte del Tribunale, era stata stilata una relazione da parte dei carabinieri. Il primo cittadino ha, inoltre, spiegato che i due genitori avrebbero risposto in maniera provocatoria alla possibilità di far visitare i figli da un pediatra, chiedendo 50 mila euro per ogni bambino e autorizzare i controlli.

Famiglia nel bosco, la relazione dei carabinieri

In un’intervista a Mattino Cinque News, Giuseppe Rosario Masciulli, sindaco di Palmoli, ha spiegato che la procedura relativa all’allontanamento dei tre bambini dalla loro famiglia dura da più di un anno.

In particolare, ha spiegato che c’è stata “una precisa relazione dei carabinieri con una corposa documentazione fotografica”.

ANSA Il casolare dove viveva la famiglia nel bosco a Palmoli

Il documento è stato stilato dopo che il 22 settembre 2024 la famiglia aveva accusato un’intossicazione da funghi.

I carabinieri erano intervenuti sul posto per coordinare tutte le operazioni e i soccorsi previsti.

L’intossicazione da funghi

Il sindaco ha raccontato che, in quell’occasione, tutte e cinque i componenti della famiglia nel bosco erano svenuti, dopo aver mangiato dei funghi.

“Si sono salvati solo perché i gemelli, che probabilmente avevano mangiato di meno, avevano avuto la forza di portarsi sulla strada provinciale” ha spiegato Giuseppe Rosario Masciulli, sempre alla trasmissione Mediaset.

I due bambini erano stati trovati da un coltivatore che ha poi allertato i soccorsi e permesso l’arrivo delle ambulanze.

A causa di quell’incidente, i carabinieri avevano accordato un programma per accertamenti sanitari.

La provocazione dei genitori della famiglia nel bosco

All’epoca della relazione dei carabinieri, nel casolare dove viveva la famiglia nel bosco “mancavano bagno, energia elettrica e acqua potabile”.

I due genitori non avrebbero permesso, in diverse occasioni, ai servizi sociali di accedere al casolare. Alla proposta di farli visitare da un pediatra, avrebbero “richiesto 50 mila euro a bambino come provocazione”.

Il sindaco di Palmoli ha inoltre ricordato che i tre bambini, i due gemelli di 6 anni e una bimba di 8 anni, non erano iscritti a scuola e non avevano ricevuto vaccini.

I genitori hanno mostrato “un atteggiamento ostile” per la sicurezza dei bambini, ha confermato Giuseppe Rosario Masciulli a Mattino Cinque.

Il padre dei bambini ha più volte ripetuto di non essere “un pazzo” e di aver accertato l’idoneità statica del casolare in cui viveva la famiglia nel bosco.

La replica dell’avvocato della famiglia nel bosco

In un’intervista a Il Centro, l’avvocato della famiglia nel bosco ha precisato che i suoi assistiti hanno rifiutato fondi pubblici offerti dal Comune.

In merito ai 50mila euro richiesti, ha spiegato che si tratta di una “boutade, una provocazione intellettuale lanciata in un momento di esasperazione”.

Per quanto riguarda la salute dei bambini, il legale ha chiarito che i due genitori non hanno “un rifiuto ideologico assoluto”.

Giovanni Angelucci, l’avvocato di entrambi i genitori, ha, inoltre, dichiarato che i suoi assistiti accetterebbero le visite mediche “se fosse strettamente necessario o per sbloccare la situazione”.

Il tema è molto dibattuto dal punto di vista pedagogico e a riguardo si è espresso anche il professore Paolo Crepet.