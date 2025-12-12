Famiglia nel bosco, i genitori cedono su tutto pur di riavere i figli: accettano vaccini e insegnante a casa

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Si va verso una soluzione positiva del caso della famiglia nel bosco in Abruzzo. Catherine Birmingham e Nathan Trevallion avrebbero infatti detto sì ai vaccini e alle lezioni a casa con un’insegnante, in modo da superare le criticità che avevano portato all’allontanamento dei figli disposto dal Tribunale dei Minori dell’Aquila. È tutto pronto quindi per il ritorno a casa dei tre bambini, manca solo la decisione dei giudici sulla revoca del provvedimento, che potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Famiglia nel bosco, i genitori cedono su tutto

Nei giorni scorsi Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, la coppia anglo-australiana che vive in un casolare nel bosco a Palmoli (Chieti), avevano manifestato la volontà di collaborare con le autorità per riavere i figli.

I coniugi si erano detti pronti a ovviare a tutte le mancanze contestate, dalla casa alla cura dei figli, in termini sanitari e scolastici.

ANSA La casa nel bosco di Palmoli

Secondo quanto riporta La Stampa, i due avrebbero ora ceduto su tutto, dalle vaccinazioni alle lezioni a domicilio per i tre bambini.

Vaccini e insegnante a casa per i tre bambini

Per la scuola a casa è già tutto pronto. Una insegnante ha dato la sua disponibilità a svolgere le lezioni a domicilio per i tre figli della “famiglia nel bosco”.

Come riporta Chieti Today, si tratta di una maestra che già gestisce un doposcuola pomeridiano che coinvolge diversi minori di Palmoli, nell’ambito di un progetto promosso dal Comune per la scolarizzazione dei migranti.

Ci sarebbero quindi tutte le condizioni per far tornare a casa i tre figli della coppia, che dal 20 settembre scorso vivono in una casa famiglia a Vasto.

Quando arriva la decisione del Tribunale

Ora la palla passa al Tribunale dei Minori dell’Aquila, che a settembre aveva disposto la sospensione della potestà genitoriale e l’allontanamento dei tre bambini dalla casa familiare.

Nelle prossime ore o giorni i giudici potrebbero decidere di revocare l’ordinanza.

In alternativa il 16 dicembre c’è l’udienza alla Corte d’Appello per il ricorso presentato dai legali della coppia anglo-australiana.

È quindi molto probabile che nei prossimi giorni si possa arrivare al lieto fine, con il ritorno a casa dei tre bambini prima di Natale.