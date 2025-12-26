Famiglia nel bosco, i genitori non collaborativi e rigidi, "la madre impone ancora le sue regole ai figli"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il Tribunale dei minori dell’Aquila ha deciso i mantenere tre bambini in casa-famiglia, disponendo una perizia psichiatrica sui genitori della “famiglia nel bosco“. Al centro della decisione c’è la rigidità educativa della coppia, giudicata incompatibile con un percorso condiviso con operatori e servizi sociali: la madre, in particolare, continuerebbe a imporre ai bambini le proprie regole.

La rigidità dei genitori

La permanenza dei tre bambini della famiglia nel bosco nella struttura del Vastese non dipende soltanto dalle condizioni di vita nel casolare di Palmoli, ma soprattutto dall’atteggiamento dei genitori.

La coppia è infatti giudicata rigida, poco flessibile e scarsamente collaborativa. È questo l’elemento che emerge con maggiore forza nell’ordinanza del Tribunale per i minorenni dell’Aquila, che ha disposto una perizia psichiatrica approfondita su entrambi i genitori prima di valutare un eventuale rientro dei figli in famiglia.

Il casolare di Palmoli dove vive la famiglia nel bosco

Le imposizioni della madre

Secondo quanto riportato negli atti, la madre, Catherine Birmingham, 45 anni, di origine australiana, continuerebbe a imporre ai figli abitudini e orari incompatibili con le regole della struttura che li ospita.

Durante le visite quotidiane, la donna avrebbe insistito affinché i bambini mantenessero la stessa routine adottata nella vita isolata nel bosco. Fra le imposizioni, ci sarebbe la sveglia all’alba e il riposo serale entro le 18, in aperto contrasto con l’organizzazione educativa della casa-famiglia.

Si tratta quindi di un comportamento che, per il collegio giudicante, dimostrerebbe l’assenza di una reale disponibilità a cooperare stabilmente con gli operatori nell’interesse dei minori.

L’atteggiamento della famiglia nel bosco

Nell’ordinanza, i giudici parlano esplicitamente di una “notevole rigidità” da parte dei genitori, legata ai valori in cui credono e aggravata da una “assenza di competenze negoziali”.

Anche dopo l’intervento dei servizi sociali, la coppia avrebbe mostrato diffidenza verso gli operatori, rifiutando incontri e colloqui e interrompendo di fatto il percorso di affiancamento. Una chiusura che, secondo il Tribunale, ostacola qualsiasi progetto condiviso di tutela dei minori.

Tra gli elementi valutati figura anche la richiesta avanzata dai genitori di un compenso di 50mila euro per ciascun figlio come condizione per concedere il consenso agli accertamenti medici, inclusi esami ematochimici e verifiche sullo stato immunitario.

La perizia su genitori e figli

Il Tribunale ha chiarito che il ritorno dei bambini dai genitori non potrà avvenire senza una valutazione tecnica approfondita. È stata quindi disposta una perizia “personologica e psico-diagnostica” su Catherine Birmingham e sul marito Nathan Trevallion, 51 anni, cittadino britannico.

L’incarico è stato affidato alla consulente tecnica d’ufficio Simona Ceccoli, con un termine di 120 giorni per rispondere ai quesiti formulati dai giudici.

Parallelamente, verrà svolta un’indagine psico-diagnostica anche sui tre minori: due gemelli di sei anni e una bambina di otto. L’obiettivo è valutare non solo le competenze genitoriali, ma anche l’impatto che l’atteggiamento educativo della coppia avrebbe avuto sullo sviluppo relazionale ed emotivo dei figli.

La difesa: “Ricostruzioni grottesche”

I legali dei genitori, gli avvocati Danila Solinas e Marco Femminella, respingono con forza le accuse, definendo “ridicole” molte delle ricostruzioni circolate, sostenendo di aver depositato documentazione dettagliata.

Si tratta inoltre di “specifiche allegazioni che confutano l’assunto secondo cui i minori non avrebbero avuto contatti con i loro pari e, non da ultimo, documentazione fotografica che ritrae i bambini in ogni occasione ricreativa ovvero ordinaria a contatto con altri bimbi, e non solo, verso i quali non hanno mostrato alcun disagio, così come non lo hanno mostrato nella casa-famiglia”.

“Siamo certi che le allegazioni puntuali che abbiamo sottoposto al tribunale, di cui l’ordinanza antecedente non ha evidentemente tenuto conto, verrà debitamente e tempestivamente valutata, così come siamo certi che sarà adeguatamente valutata l’’urgenza di provvedere’ prevista dalla norma, allorquando si dovrà rivalutare, in tempi che si auspicano rapidi, la prosecuzione del collocamento nella struttura” hanno dichiarato gli avvocati.