Famiglia nel bosco, i lavori della nuova a casa di Nathan e Catherine a Palmoli partiranno a settembre

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Settembre potrebbe essere il mese in cui Nathan Trevallion e la moglie Catherine Birmingham potranno assistere ai lavori per la nuova casa di Palmoli. È un’estate piena di novità, quella della famiglia nel bosco, che ora è incoraggiata dall’ottimismo di Simone Pillon, il loro avvocato, sulle possibilità di un ricongiungimento con i figli.

La nuova casa sarà adiacente al casolare di Palmoli

Il Comune di Palmoli ha dunque concesso l’autorizzazione alla costruzione di un fabbricato più adeguato alle normative vigenti nelle adiacenze del vecchio casolare in cui la famiglia del bosco viveva prima che scoppiasse il caso.

I lavori, come specificato da Morning News il 22 luglio, cominceranno a settembre.

Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, ha riferito alle telecamere Mediaset che nel frattempo “è cambiata la legge regionale urbanistica”, quindi i coniugi anglo-australiani hanno dovuto acquisire un ulteriore “mezzo ettaro di terreno” per poter soddisfare i requisiti necessari.

In questo modo Nathan Trevallion e Catherine Birmingham hanno ottenuto il permesso di costruire.

Il punto dei lavori secondo l’architetto

Le telecamere di Morning News hanno raggiunto, quindi, l’architetto Maria Mascarucci impegnata direttamente nei lavori di ammodernamento e messa in regola della nuova casa della famiglia nel bosco.

“Dobbiamo ancora scegliere l’impresa”, precisa al microfono, ma conferma che i lavori potrebbero partire a settembre. Catherine e Nathan hanno già espresso apprezzamento per il progetto. Mascarucci precisa che nel realizzarlo ha dovuto conciliare le normative vigenti in Italia con le esigenze della coppia, che ha comunque scelto di vivere a stretto contatto con la natura ma ha accettato di adeguarsi.

“In realtà vivevano bene anche prima”, sottolinea Mascarucci, mostrando il render del suo progetto che sarà realizzato a pochi metri dall’abitazione precedente.

Simone Pillon e le possibilità del ricongiungimento

Nel frattempo la coppia “ha accettato di trasferire la residenza e da due mesi segue un percorso di educazione alla genitorialità“. Lo comunica Simone Pillon, avvocato della famiglia nel bosco, senza nascondere che ora “aspettiamo il passo decisivo delle istituzioni per il ritorno a casa dei tre bambini”.

A proposito dell’esito delle valutazioni del Tribunale, Simone Pillon dice: “Nei prossimi giorni arriverà una decisione e sono ottimista“.