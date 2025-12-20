Famiglia nel bosco, i progressi dei bimbi nella casa famiglia e l'apertura dei genitori dopo il no del giudice

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Passi avanti, uno alla volta, dei tre figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham nella casa famiglia di Vasto. Nonostante lo smarrimento iniziale e qualche difficoltà manifestata nel percorso scolastico, i bambini della famiglia nel bosco si stanno ambientando sempre di più nella struttura che li ospita a un mese dall’allontanamento dalla casa in cui vivevano a Palmoli. Lo rileva la loro curatrice speciale, l’avvocata Marika Bolognese, che in una relazione parla anche di segnali di apertura al confronto da parte dei genitori.

Il rigetto del ricorso della famiglia nel bosco

Elementi positivi sottolineati dalla curatrice speciale che potrebbero favorire il ricongiungimento della famiglia, dopo il no del giudice al ricorso dei genitori, i quali si erano appellati contro l’ordinanza di sospensione della responsabilità genitoriale.

La Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il ricorso sulla decisione del tribunale dei Minorenni, che il 20 novembre aveva deciso di affidare i bambini a una casa famiglia di Vasto.

ANSA

La famiglia nel bosco di Palmoli

Una decisione che potrebbe essere rivista dalla Cassazione alla luce dei progressi registrati in questo mese di vita nella struttura.

La vita nella casa famiglia di Vasto

La bambina di otto anni e i due fratelli gemelli di sei sembrano essersi adattati velocemente, nonostante le circostanze e i primi momenti di disorientamento di fronte alle novità improvvise, come il soffione della doccia o l’interruttore della luce.

“I tre figli dei Trevallion sono bambini fantastici, educati, rispettosi. Ma hanno delle difficoltà che non possono essere taciute” ha spiegato la curatrice Marika Bolognese.

La relazione della curatrice speciale

Come riportato dall’avvocata, i tre bambini stanno manifestando “criticità superabili” al percorso scolastico nel quale, con il benestare della mamma Catherine, sono stati inseriti insieme agli altri piccoli ospiti.

“Si tratta di bambini ben più maturi della loro età – ha affermato Bolognese – Hanno maturato esperienze sul campo. Però quando la più grande di otto anni ha difficoltà a scrivere correttamente il suo nome e cognome, non si può soprassedere”

Nell’ultima relazione l’esperta ha anche rilevato positivamente la nuova buona disposizione dei genitori, anche in merito alle visite del pediatra e alle vaccinazioni: “Appare significativo rilevare come l’attuale atteggiamento dei genitori risulti mutato in senso positivo. Entrambi, infatti, hanno manifestato la volontà di aderire alle prescrizioni mediche indicate”.