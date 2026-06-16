Famiglia nel bosco, i tre figli dovranno sostenere gli esami: si valuta l'inserimento a scuola

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Entro la fine del mese di giugno i figli della famiglia nel bosco dovranno sostenere gli esami di idoneità. Superati questi, avranno accesso alla seconda e alla quarta classe, ovviamente della scuola primaria. A preparare i piccoli a queste prove ci ha pensato la maestra in pensione Lidia Camilla Vallarono, che li ha seguiti nella comunità di Vasto che li ospita. L’ipotesi è che i figli di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion possano accedere alla scuola pubblica di Palmoli.

Presto gli esami di idoneità

La notizia arriva dal Messaggero. Entro la fine di giugno i tre figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham potranno sostenere gli esami di idoneità.

Le prove potrebbero tenersi presso l’Istituto Comprensivo statale di Castiglione Messer Marino (Chieti).

ANSA

A preparare i bambini agli esami di idoneità ci ha pensato la maestra in pensione Lidia Camilla Vallarono, che li ha incontrati presso la casa famiglia di Vasto che li ospita.

Nel frattempo l’avvocato che assiste Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, Simone Pillon, continua con il suo lavoro sulla strategia difensiva.

La possibilità dell’inserimento a scuola

Gli esami di idoneità, se superati, consentiranno ai figli di Nathan e Catherine di accedere al secondo e quarto anno della scuola primaria e si presume che vengano inseriti nella scuola statale di Palmoli.

La scuola si trova a poca distanza dalla nuova casa assegnata alla coppia. Ricordiamo, a tal proposito, che fino all’apertura del caso i tre figli della coppia praticavano l’homeschooling, una modalità che ora Nathan e Catherine vorrebbero regolarizzare affidandosi a un insegnante qualificato, sempre per un insegnamento alternativo alla scuola tradizionale.

Cosa dice la Ctu della famiglia nel bosco

La consulenza tecnica d’ufficio (Ctu) firmata dalla dottoressa Simona Ceccoli include anche le perizie psicologiche: nel documento si “auspica che possano realizzarsi quanto prima le condizioni necessarie per il rientro a casa compatibile con il loro benessere”.

Inoltre, “non si intende in alcun modo sostenere l’opportunità di una permanenza in istituto”. Pur riconoscendo le criticità dello stile di vita dei Birmingham-Trevallion, quindi, non si esclude l’ipotesi di un ritorno dei bambini nel nucleo famigliare.