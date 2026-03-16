Famiglia nel bosco, i Trevallion invitati al Senato da La Russa: l’incontro a Palazzo Madama

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Mercoledì 18 marzo Nathan e Catherine Trevallion, i genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco”, saranno ricevuti al Senato da Ignazio La Russa, secondo quanto riferito da fonti vicine alla famiglia. L’invito arriva mentre continuano i contatti con i servizi sociali e a ridosso del deposito del ricorso contro l’allontanamento della madre. Intanto si allontana l’ipotesi di trasferire i figli da Vasto.

Famiglia nel bosco: i Trevallion invitati in Senato da La russa

Nathan e Catherine Trevallion, i genitori della famiglia nel bosco, sono attesi mercoledì 18 marzo a Palazzo Madama, dove dovrebbero essere ricevuti dal presidente del Senato Ignazio La Russa.

La notizia, riportata dal Corriere della Sera, sarebbe stata confermata da fonti vicine alla famiglia, sebbene dal Senato non sia arrivata una conferma ufficiale dell’appuntamento. L’iniziativa istituzionale avrebbe luogo in un momento in cui la vicenda è seguita anche sul piano politico, dopo l’annuncio di verifiche ministeriali sul Tribunale per i minorenni dell’Aquila.

ANSA

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa aveva già espresso solidarietà alla coppia nei mesi scorsi, auspicando un rientro a casa dei bambini entro Natale, ipotesi che non si è poi concretizzata.

Il trasferimento dei figli

Sul piano operativo, la questione che più preme resta la collocazione dei tre figli, ospitati nella casa famiglia di Vasto da novembre. Nelle ultime ore il trasferimento in un’altra struttura, disposto dall’ordinanza che ha portato all’allontanamento della madre, sembrerebbe meno probabile rispetto ai giorni precedenti.

Il motivo sarebbe legato ai rapporti tra i minori e gli operatori della struttura, dato che dopo l’allontanamento della madre, gli educatori avrebbero “ripristinato buone relazioni” con i bambini, facendo venir meno le ragioni che avevano spinto a prevedere lo spostamento.

Questo cambiamento, viene spiegato, potrebbe consentire al Tribunale di valutare il nuovo assetto e decidere se mantenere i figli a Vasto invece di cercare una destinazione alternativa.

I prossimi passi della vicenda

Mentre si prepara la visita al Senato, resta aperto il fronte giudiziario. Il 16 marzo è indicato come termine per il deposito del ricorso contro il provvedimento che ha disposto l’allontanamento della madre dalla casa famiglia di Vasto. C’è la possibilità che nell’istanza venga richiamata la relazione degli esperti della Asl di Vasto, che suggeriva il ricongiungimento dei minori con entrambi i genitori.

Parallelamente continuano i contatti sul territorio tra la famiglia e i servizi sociali, con l’obiettivo di arrivare a una gestione meno conflittuale del percorso, soprattutto perché i passaggi concreti (regole delle visite, percorso educativo e sanitario, tempi delle perizie) dipendono anche dalla tenuta dei rapporti tra nucleo familiare e operatori.

C’è poi il caso della presidente del Tribunale per i minorenni dell’Aquila, Cecilia Angrisano, che dovrebbe andare in pensione a giorni. Il cambio alla guida non modifica automaticamente gli atti già emessi, ma cade in un momento in cui il procedimento è ancora in corso e le prossime decisioni dipendono da ricorsi, relazioni tecniche e valutazioni aggiornate sullo stato dei minori.