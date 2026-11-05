Famiglia nel bosco, il Comune di Palmoli avrebbe speso 90 mila euro in un anno: 244 euro al giorno

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il caso della famiglia nel bosco pesa sulle casse pubbliche del Comune di Palmoli, che in un anno ha dovuto sostenere costi per circa 90mila euro tra rette della casa famiglia e contributi per i minori. Con una spesa quotidiana di 244 euro, l’amministrazione del borgo abruzzese segnala il dimezzamento dei fondi per la collettività, chiedendo un intervento diretto dello Stato sulle spese di assistenza.

I costi sostenuti dal Comune di Palmoli per la famiglia nel bosco

Come riportato dal magazine Chi, l’assistenza destinata alla famiglia nel bosco ha comportato un rilevante impatto finanziario per il Comune di Palmoli, piccolo centro abruzzese di 851 abitanti.

Nell’arco di dodici mesi l’amministrazione municipale ha erogato circa 90mila euro per garantire la copertura delle rette della struttura di accoglienza e i sussidi necessari alla coppia australiana Nathan Trevallion e Catherine Birmingham e ai loro tre figli minori.

La spesa quotidiana a carico dell’ente locale ammonta a 244 euro, pari a un costo pro capite annuale di 18mila euro per ciascun membro del nucleo familiare, a fronte dei 1.200 euro mediamente destinati a ogni singolo residente. Il sindaco Giuseppe Masciulli ha spiegato che gli impegni finanziari assunti hanno ridotto del 50% le risorse disponibili per interventi e servizi locali.

L’origine della vicenda giudiziaria

La vicenda ha avuto inizio nel settembre 2024, a seguito di un’intossicazione alimentare da funghi che ha portato all’intervento delle autorità sanitarie e degli assistenti sociali nei confronti del nucleo familiare, trasferitosi in Abruzzo da circa un decennio.

Gli accertamenti disposti dal Tribunale per i minorenni avevano evidenziato la mancanza dei requisiti di abitabilità della dimora, l’assenza delle vaccinazioni obbligatorie e una mancata frequenza dell’istruzione dell’obbligo da parte dei bambini.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria i minori sono stati dislocati presso una casa famiglia a Vasto, avviando un percorso di riavvicinamento progressivo con i genitori. La prossima tappa prevede il ricongiungimento definitivo entro il 20 novembre.

La gestione delle spese per l’assistenza ai minori

Il caso sollevato dal borgo vastese coinvolge in realtà numerose piccole amministrazioni italiane tenute ad anticipare le rette per i minori allontanati dai nuclei d’origine.

Secondo i dati forniti dall’Anci, i Comuni sostengono complessivamente 530 milioni di euro all’anno per queste coperture, a fronte di un Fondo nazionale per l’assistenza ai minori recentemente incrementato dal governo a 250 milioni di euro.

Il primo cittadino di Palmoli ha sottolineato la necessità di una riforma procedurale che trasferisca direttamente a carico dello Stato la gestione di tali somme, suggerendo l’impiego dei fondi inutilizzati previsti dalla Riforma del Terzo Settore per evitare l’interruzione della programmazione delle opere pubbliche nei piccoli centri.