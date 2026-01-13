Famiglia nel bosco, il Comune di Palmoli paga 7500 euro al mese per i figli e la madre nella struttura

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

I giudici non hanno ritenuto opportuno un ricongiungimento famigliare, così la famiglia nel bosco resta divisa. Fuori il padre Nathan Trevallion, mentre la madre Catherine Birmingham resta all’interno della casa-famiglia di Vasto assieme ai tre figli minori. Il loro mantenimento all’interno della struttura è finanziato dal Comune di Palmoli, che spende più di 7mila euro al mese.

Il Comune spende 7.500 euro al mese

Ospite di Eleonara Daniele nel talk show di approfondimento Storie Italiane, in onda su Rai 1, è il sindaco di Palmoli.

Giuseppe Rosario Masciuli è arrivato in collegamento nella puntata di martedì 13 gennaio, per parlare della famiglia nel bosco.

La permanenza della mamma e dei tre bambini nella casa-famiglia di Vasto è infatti economicamente sostenuta dall’amministrazione comunale.

“Abbiamo ottenuto un preventivo di 244 euro al giorno per tutti e 4 i componenti del nucleo famigliare” spiega Masciuli.

Si tratta, precisa il primo cittadino, di una spesa di “circa 7.500 euro al mese” che, “per un Comune con meno di mille abitanti è una cifra importante”.

Il sindaco di Palmoli teme un salasso

“Finora abbiamo già speso circa 9 mila euro, un salasso per i nostri bilanci, temiamo che questa situazione si protragga a lungo” si era già lamentato Masciuli sul Corriere della Sera.

A preoccupare il sindaco di Palmoli è l’immobilità della situazione, e delle numerose “possibilità negate alla famiglia”. Il sindaco afferma che erano già state “individuate professionalità per l’home schooling e una casa”.

La speranza era ottenere il ricongiungimento familiare e la possibilità per i Trevallion di risiedere assieme in un’abitazione a loro offerta.

Così che “la perizia si svolgesse a famiglia riunita e le attività degli assistenti sociali avvenissero all’interno delle attività della stessa famiglia”.

Perizia per la famiglia nel bosco

Tutto è fermo in attesa della perizia della consulente tecnica d’ufficio nominata dal Tribunale dei minorenni dell’Aquila, Simona Ceccoli.

La consulente dovrà valutare se Nathan Trevallion e Catherine Birmingham saranno idonei a incidere sull’esercizio della responsabilità genitoriale dei loro figli.

La data stabilita è quella del 23 gennaio, e l’intera comunità di Palmoli manifesta grande preoccupazione a riguardo.

Si teme per la serenità di Catherine. “Questa donna vive separata dal marito e con la costante preoccupazione di quello che avverrà in futuro e se mai tornerà a casa con i bambini. Sfido chiunque a restare calmo” aveva affermato il sindaco a Repubblica.