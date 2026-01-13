Famiglia nel bosco, il Comune di Palmoli paga 7500 euro al mese per i figli e la madre nella struttura
Il sindaco di Palmoli svela che il Comune spende 7.500 euro al mese per la vita della famiglia nel bosco nella casa accoglienza
I giudici non hanno ritenuto opportuno un ricongiungimento famigliare, così la famiglia nel bosco resta divisa. Fuori il padre Nathan Trevallion, mentre la madre Catherine Birmingham resta all’interno della casa-famiglia di Vasto assieme ai tre figli minori. Il loro mantenimento all’interno della struttura è finanziato dal Comune di Palmoli, che spende più di 7mila euro al mese.
- Il Comune spende 7.500 euro al mese
- Il sindaco di Palmoli teme un salasso
- Perizia per la famiglia nel bosco
Il Comune spende 7.500 euro al mese
Ospite di Eleonara Daniele nel talk show di approfondimento Storie Italiane, in onda su Rai 1, è il sindaco di Palmoli.
Giuseppe Rosario Masciuli è arrivato in collegamento nella puntata di martedì 13 gennaio, per parlare della famiglia nel bosco.
La permanenza della mamma e dei tre bambini nella casa-famiglia di Vasto è infatti economicamente sostenuta dall’amministrazione comunale.
“Abbiamo ottenuto un preventivo di 244 euro al giorno per tutti e 4 i componenti del nucleo famigliare” spiega Masciuli.
Si tratta, precisa il primo cittadino, di una spesa di “circa 7.500 euro al mese” che, “per un Comune con meno di mille abitanti è una cifra importante”.
Il sindaco di Palmoli teme un salasso
“Finora abbiamo già speso circa 9 mila euro, un salasso per i nostri bilanci, temiamo che questa situazione si protragga a lungo” si era già lamentato Masciuli sul Corriere della Sera.
A preoccupare il sindaco di Palmoli è l’immobilità della situazione, e delle numerose “possibilità negate alla famiglia”. Il sindaco afferma che erano già state “individuate professionalità per l’home schooling e una casa”.
La speranza era ottenere il ricongiungimento familiare e la possibilità per i Trevallion di risiedere assieme in un’abitazione a loro offerta.
Così che “la perizia si svolgesse a famiglia riunita e le attività degli assistenti sociali avvenissero all’interno delle attività della stessa famiglia”.
Perizia per la famiglia nel bosco
Tutto è fermo in attesa della perizia della consulente tecnica d’ufficio nominata dal Tribunale dei minorenni dell’Aquila, Simona Ceccoli.
La consulente dovrà valutare se Nathan Trevallion e Catherine Birmingham saranno idonei a incidere sull’esercizio della responsabilità genitoriale dei loro figli.
La data stabilita è quella del 23 gennaio, e l’intera comunità di Palmoli manifesta grande preoccupazione a riguardo.
Si teme per la serenità di Catherine. “Questa donna vive separata dal marito e con la costante preoccupazione di quello che avverrà in futuro e se mai tornerà a casa con i bambini. Sfido chiunque a restare calmo” aveva affermato il sindaco a Repubblica.