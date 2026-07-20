Famiglia nel bosco, il Comune di Palmoli rilascia i permessi per ristrutturare la casa di Nathan e Catherine

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il Comune di Palmoli ha dato il “via libera” definitivo per la nuova casa della “famiglia nel bosco“: i lavori potranno iniziare a breve. Intanto è in scadenza il termine per le memorie difensive: il Tribunale per i minorenni dell’Aquila dovrà quindi decidere sul ricongiungimento di Nathan e Catherine con i tre figli.

Ok dal Comune di Palmoli

Venerdì 17 luglio è arrivato dal Comune di Palmoli il rilascio in via definitiva del permesso di costruire per la nuova casa sulla proprietà dei Trevallion, l’ormai celebre “famiglia nel bosco“.

Ad annunciarlo è l’avvocato Simone Pillon, legale della coppia anglo-australiana Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, genitori dei tre bambini allontanati da otto mesi e ospitati in una casa-famiglia di Vasto. Contestualmente, è arrivata la conferma che i lavori potranno partire nell’immediato.

ANSA

Settimana chiave per Nathan e Catherine

Il placet del Comune è arrivato a ridosso dell’altra scadenza importante per i Trevallion: lunedì 20 luglio è la data ultima per il deposito delle memorie difensive in vista della decisione del Tribunale per i minorenni dell’Aquila sull’istanza di rientro dei minori in famiglia, presentata dai genitori lo scorso 25 giugno.

“La memoria della difesa sarà molto breve e farà riferimento alle precedenti istanze” aveva chiarito Pillon. “Confidiamo che il Tribunale per i Minorenni apprezzi le significative modifiche intervenute e i copiosi elementi allegati e accolga di conseguenza le istanze dei familiari”.

Quando sarà pronta la nuova casa

Secondo le indicazioni fornite dall’avvocato Pillon fin dalla presentazione della domanda di permesso, la nuova abitazione richiederà circa sei mesi di lavori dalla concessione dell’autorizzazione, ottenuta ora in via definitiva.

Si tratta di una casa in legno di circa 60-70 metri quadrati, in larga parte prefabbricata, progettata dall’architetta Maria Mascarucci secondo criteri di bioarchitettura.

La struttura prevede pannelli fotovoltaici, assenza di impianti di riscaldamento grazie a un involucro ad alte prestazioni energetiche e materiali naturali. Il vecchio casolare “Amelia”, giudicato inadeguato dai periti, resterà in piedi ma sarà destinato ad attività agricole.

Famiglia nel bosco, quadro cambiato?

Pillon ha fatto più volte riferimento ai tanti aspetti ormai mutati da quando, a novembre 2025, i giudici sospesero la responsabilità genitoriale della coppia disponendo l’allontanamento dei minori. Fra le contestazioni ai Trevallion, vi erano la scarsa istruzione dei figli, l’assenza di tutele sanitarie e le precarie condizioni abitative nel bosco di Palmoli.

Oggi i tre bambini sono stati vaccinati, hanno superato i test d’ingresso e potranno frequentare la scuola pubblica a settembre. Nathan e Catherine, nel frattempo, si sono trasferiti in un’abitazione messa a disposizione gratuitamente dal Comune, in attesa che la nuova casa sia pronta.