Famiglia nel bosco, il Comune di Palmoli spende 244 euro al giorno per mantenere la madre e i tre figli
Il Comune di Palmoli, in provincia di Chieti, finora ha speso circa cinquemila euro per il mantenimento della famiglia nel bosco
Il Comune di Palmoli spende 244 euro al giorno per il mantenimento della famiglia nel bosco. A rendere nota la cifra è Giuseppe Rosario Masciulli, sindaco di Palmoli. Dal 20 novembre, giorno dell’allontanamento dal casolare, sono stati spesi oltre cinquemila euro. Una somma che, fa sapere il sindaco, non è sostenibile sul lungo termine per un Comune di nemmeno mille abitanti.
Quanto costa mantenere la famiglia nel bosco
Intervistato da Mediaset, il sindaco di Palmoli – il comune in provincia di Chieti in cui si trova il casolare della famiglia nel bosco – ha detto che ogni giorno i 4 componenti del nucleo familiare costano 244 euro. Attualmente, infatti, Catherine si trova in una struttura protetta a Vasto insieme ai tre figli.
Il padre Nathan, invece, alloggia in una casa messa a disposizione dall’imprenditore Armando Carusi per i tre mesi necessari ai lavori di ristrutturazione.
Il casolare della famiglia nel bosco
Il sindaco di Palmoli: “Cifra che potrebbe diventare insostenibile”
La somma finora spesa dal Comune di Palmoli è di circa cinquemila euro. “Cifra che, grazie all’utilizzo di contributi statali, potrà essere affrontata per un massimo di 4-5 mesi. Viceversa comincerà a gravare direttamente sul bilancio del comune e allora la situazione potrebbe diventare preoccupante”, ha spiegato il primo cittadino Masciulli.
La decisione del tribunale per i minorenni de L’Aquila su un eventuale ritorno a casa dei bambini verrà preso probabilmente domani. Nel frattempo, la madre e i tre figli restano nella struttura protetta di Vasto.
Nella vicenda è entrato anche il nome del cantante Al Bano, che nei giorni scorsi ha offerto alla famiglia nel bosco un alloggio in Puglia a sue spese. “Vengano a vedere, se è di loro gradimento possono restare quanto vogliono”, ha detto il cantante. Martedì è attesa la visita di un delegato dell’ambasciata australiana nella struttura protetta che ospita la madre e i bambini (che hanno passaporto australiano), che sta monitorando la situazione e ha offerto supporto alla famiglia.
Chi sono i componenti della famiglia nel bosco
La “famiglia nel bosco”, come ribattezzata dalla stampa, è composta da Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, rispettivamente padre e madre, insieme ai loro tre figli minorenni. Nathan, 51 anni, è di nazionalità britannica, Catherine, 45 anni, è australiana.
La coppia ha tre figli: una bambina di 8 anni e due gemelli di 6 anni. La coppia aveva scelto di vivere in modo totalmente alternativo e dal 2021 si è stabiliti in un casolare immerso nei boschi di Palmoli, in provincia di Chieti (Abruzzo), senza elettricità, acqua corrente o servizi igienico-sanitari regolari.
I bambini venivano istruiti dai genitori — o con metodi informali — al posto della scuola tradizionale. Secondo quanto stabilito dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, le condizioni della casa — e la modalità di vita della famiglia — erano “inadeguate” per lo sviluppo e la tutela dei minori: mancanza di servizi essenziali, isolamento sociale e carenze nell’istruzione e nelle relazioni.