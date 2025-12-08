Famiglia nel bosco, il Comune di Palmoli spende 244 euro al giorno per mantenere la madre e i tre figli

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il Comune di Palmoli spende 244 euro al giorno per il mantenimento della famiglia nel bosco. A rendere nota la cifra è Giuseppe Rosario Masciulli, sindaco di Palmoli. Dal 20 novembre, giorno dell’allontanamento dal casolare, sono stati spesi oltre cinquemila euro. Una somma che, fa sapere il sindaco, non è sostenibile sul lungo termine per un Comune di nemmeno mille abitanti.

Quanto costa mantenere la famiglia nel bosco

Intervistato da Mediaset, il sindaco di Palmoli – il comune in provincia di Chieti in cui si trova il casolare della famiglia nel bosco – ha detto che ogni giorno i 4 componenti del nucleo familiare costano 244 euro. Attualmente, infatti, Catherine si trova in una struttura protetta a Vasto insieme ai tre figli.

Il padre Nathan, invece, alloggia in una casa messa a disposizione dall’imprenditore Armando Carusi per i tre mesi necessari ai lavori di ristrutturazione.

ANSA

Il casolare della famiglia nel bosco

Il sindaco di Palmoli: “Cifra che potrebbe diventare insostenibile”

La somma finora spesa dal Comune di Palmoli è di circa cinquemila euro. “Cifra che, grazie all’utilizzo di contributi statali, potrà essere affrontata per un massimo di 4-5 mesi. Viceversa comincerà a gravare direttamente sul bilancio del comune e allora la situazione potrebbe diventare preoccupante”, ha spiegato il primo cittadino Masciulli.

La decisione del tribunale per i minorenni de L’Aquila su un eventuale ritorno a casa dei bambini verrà preso probabilmente domani. Nel frattempo, la madre e i tre figli restano nella struttura protetta di Vasto.

Nella vicenda è entrato anche il nome del cantante Al Bano, che nei giorni scorsi ha offerto alla famiglia nel bosco un alloggio in Puglia a sue spese. “Vengano a vedere, se è di loro gradimento possono restare quanto vogliono”, ha detto il cantante. Martedì è attesa la visita di un delegato dell’ambasciata australiana nella struttura protetta che ospita la madre e i bambini (che hanno passaporto australiano), che sta monitorando la situazione e ha offerto supporto alla famiglia.

Chi sono i componenti della famiglia nel bosco

La “famiglia nel bosco”, come ribattezzata dalla stampa, è composta da Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, rispettivamente padre e madre, insieme ai loro tre figli minorenni. Nathan, 51 anni, è di nazionalità britannica, Catherine, 45 anni, è australiana.

La coppia ha tre figli: una bambina di 8 anni e due gemelli di 6 anni. La coppia aveva scelto di vivere in modo totalmente alternativo e dal 2021 si è stabiliti in un casolare immerso nei boschi di Palmoli, in provincia di Chieti (Abruzzo), senza elettricità, acqua corrente o servizi igienico-sanitari regolari.

I bambini venivano istruiti dai genitori — o con metodi informali — al posto della scuola tradizionale. Secondo quanto stabilito dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, le condizioni della casa — e la modalità di vita della famiglia — erano “inadeguate” per lo sviluppo e la tutela dei minori: mancanza di servizi essenziali, isolamento sociale e carenze nell’istruzione e nelle relazioni.