Famiglia nel bosco, il consulente attacca i servizi sociali: "Scambia la sofferenza della madre per ostilità"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

"A me colpisce e stupisce che questo dolore dei bambini sia invisibile al servizio sociale che continua a depositare relazioni nelle quali scambia la sofferenza della madre per ostilità". Sono parole di Tonino Cantelmi, psichiatra e consulente della difesa della famiglia nel bosco. Lo specialista ha anche invocato un "cambio di passo" per il bene di tutti e per una soluzione definitiva della vicenda.

Il consulente attacca i servizi sociali

Tonino Cantelmi, psichiatra e consulente della difesa, è intervenuto nel corso della trasmissione Mattino Cinque.

"Io rimango veramente stupito da questo sorta di ostinazione su qualcosa che è drammatico", ha detto, ribadendo la sofferenza dei bambini, come già affermato da nonna Pauline recentemente ("Da tutto quello che vediamo stanno male, non c’è dubbio", ha sottolineato riferendosi a loro il consulente).

Poi, nello specifico, ha parlato dei servizi sociali: "A me colpisce e stupisce che questo dolore dei bambini sia invisibile al servizio sociale che continua a depositare relazioni nelle quali scambia la sofferenza della madre per ostilità.

Il "fallimento" dei servizi sociali

E in questo, ha aggiunto, ci sarebbe da parte dei servizi sociali la certificazione del "proprio fallimento perché non c’è un minimo di autocritica sull’incapacità di gestire e accompagnare una famiglia.

Tonino Cantelmi, nella sua analisi a Mattino Cinque, si è poi soffermato "sull’incapacità dei servizi sociali di fare una mediazione ed entrare in relazione empatia con questa famiglia".

I servizi sociali, secondo il consulente, "non hanno fatto tesoro del fallimento relazionale che è avvenuto prima del prelievo, dove in pochi incontri non sono riusciti a capire la ricchezza e la complessità di questa famiglia, l’affetto e l’amore per questi bambini".

Il consulente chiede un cambio di passo

Tonino Cantelmi ha poi spiegato che "è accaduto qualcosa di doloroso ma poi di fronte al dolore continua a rimanere inerme il servizio sociale".

Non solo: i servizi sociali secondo lui continuano a "non cogliere la necessità di un cambio di passo, cioè fare in modo di accompagnare questa famiglia verso una riunificazione virtuosa".

Di fronte alla alla domanda se possa servire un atteggiamento più collaborativo da parte della madre, il consulente ha risposto: "Io credo che la collaborazione da parte della madre ci sia stata, tutte le osservazioni fatte sono state discusse e c’è la disponibilità a superarle, insisto perché si cambi passo e ci si allei per l’interesse dei bambini".

Nel frattempo non hanno voluto rilasciare commenti ai giornalisti i parenti arrivati dall’Australia per far visita ai bambini nel cortile della struttura protetta.