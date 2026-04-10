Famiglia nel bosco, il giallo della richiesta di risarcimento di Nathan e Catherine: come stanno le cose

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La Corte d’Appello dell’Aquila deciderà il 21 aprile sul caso della “famiglia nel bosco“. Nel frattempo, in risposta a diverse indiscrezioni, i legali hanno smentito l’esistenza di richieste di risarcimento da parte dei genitori. I bambini restano nella casa famiglia di Vasto, mentre Nathan e Catherine lavorano per dimostrare l’idoneità abitativa e ottenere il ricongiungimento.

Famiglia nel bosco, attesa per la Corte d’Appello

Si attende per il 21 aprile la pronuncia della Corte d’Appello dell’Aquila sul reclamo presentato da Marco Femminella e Danila Solinas, legali della “famiglia nel bosco“.

Com’è noto, il caso riguarda l’allontanamento dei figli dai genitori, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, e il loro collocamento in una casa famiglia a Vasto.

ANSA

Negli ultimi giorni era emersa l’ipotesi di una possibile richiesta di risarcimento per i danni psicologici subiti dai minori a causa della separazione. Tuttavia, tale indiscrezione è stata smentita dagli stessi legali.

La smentita sul risarcimento

A chiarire la posizione della difesa è stato l’avvocato Femminella, che a Fanpage ha affermato: “Non ci sono richieste di risarcimento in corso. È inqualificabile la spregiudicata speculazione su una storia di dolore”.

Parallelamente, è stata depositata una nuova istanza presso il Tribunale per i minorenni dell’Aquila, accompagnata dalla relazione dei consulenti di parte, Tonino Cantelmi e Martina Aiello.

Come stanno bimbi e genitori

I bambini restano nella struttura di Vasto, dove proseguono le attività educative e scolastiche. L’istruzione è affidata a un’insegnante in pensione, mentre la struttura garantisce un percorso educativo personalizzato.

Dal punto di vista sanitario, sono previsti esami ematochimici per verificare lo stato di salute generale e un’eventuale immunizzazione naturale alla varicella, rinviati nei giorni scorsi a causa dell’influenza dei minori.

Nel frattempo, la vita dei genitori continua tra difficoltà e speranze. Nathan visita quotidianamente i figli, portando spesso prodotti della sua attività agricola, come uova fresche, condivise anche con gli altri ospiti della struttura.

Catherine, invece, vive nel casolare nel bosco, affrontando con grande sofferenza la distanza dai figli. Attualmente può vederli solo tramite videochiamate due volte a settimana, sostenuta dalla famiglia.

Il nodo abitativo

Uno degli aspetti centrali della vicenda riguarda le condizioni abitative. Il casolare nel bosco, situato nel territorio di Palmoli, non è stato ritenuto idoneo a garantire sicurezza e benessere ai minori.

Per questo motivo è in corso un progetto di ristrutturazione in bioedilizia, curato dall’architetta Maria Mascarucci, che prevede materiali naturali come cocciopesto, paglia e lana di pecora, con l’obiettivo di creare un ambiente salubre e sostenibile. Nel frattempo, la famiglia può contare su un’abitazione concessa gratuitamente dal Comune di Palmoli per due anni.