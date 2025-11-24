Famiglia nel bosco, il Ministero dell'Istruzione afferma che l'obbligo scolastico dei figli risulta rispettato
Caso “famiglia nel bosco”: il Ministero dell'Istruzione conferma il rispetto dell'obbligo scolastico dei figli, mentre i giudici parlano di criticità e isolamento
Per il Ministero dell’Istruzione i figli della “famiglia nel bosco” hanno assolto l’obbligo scolastico tramite istruzione parentale certificata, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale dei minori dell’Aquila. Il ministro Valditara non interviene però sull’altra criticità segnalate dai servizi sociali: il tema dell’isolamento, considerato rischioso per lo sviluppo dei bambini.
Famiglia nel bosco, la posizione del Ministero dell’Istruzione
Secondo quanto comunicato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’obbligo scolastico dei figli della cosiddetta “famiglia nel bosco” di Chieti risulta assolto tramite istruzione parentale, conforme alla Costituzione e alle norme vigenti, con il supporto di una scuola autorizzata.
La conferma, sostiene il Mim, è giunta dal dirigente dell’istituto di riferimento tramite l’Ufficio scolastico regionale, nonostante nell’ordinanza i magistrati dell’Aquila avessero sostenuto di non aver ricevuto alcuna certificazione.
Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara
Il ministero ribadisce infatti, in una nota formale, di aver ottenuto dal dirigente la verifica necessaria a dimostrare che l’istruzione fosse stata effettivamente impartita, elemento che i giudici avevano indicato come mancante.
L’azione del tribunale
Il caso riguarda Galorian e Utopia Rose, i bambini della famiglia Birmingham-Trevallion, da tempo al centro del dibattito pubblico per la loro scelta di vivere in un contesto rurale isolato nei boschi del Chietino.
L’intervento del tribunale era nato dalla relazione dei servizi sociali, che descriveva un quadro di forte criticità: abitazione insalubre, condizioni di presunto abbandono, assenza di cure e di istruzione scolastica.
I genitori, dal canto loro, avevano sostenuto che i figli seguivano un percorso regolare, mostrando anche l’idoneità alla terza elementare di Utopia Rose rilasciata dalla “Novalis Open School” di Brescia.
Tuttavia non avrebbero fornito la dichiarazione del dirigente della scuola territorialmente competente, necessaria a certificare la capacità tecnica o economica per garantire l’insegnamento parentale. Un documento che, invece, secondo il Mim sarebbe stato realmente trasmesso.
I rischi per i figli
Un ulteriore aspetto indicato dai giudici, e non contestato dal ministero guidato da Giuseppe Valditara, riguarda il tema della socializzazione.
L’ordinanza evidenzia come la mancanza di un confronto quotidiano con coetanei in età scolare possa influire negativamente su diverse aree dello sviluppo: apprendimento collaborativo, autostima, motivazione, regolazione emotiva e comportamentale, capacità relazionale e gestione dei conflitti.