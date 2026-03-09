Famiglia nel bosco, il neuropsichiatra Ammaniti difende i genitori: "Molti rom non mandano i figli a scuola"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

La decisione di dividere la famiglia nel bosco è stata criticata da molti. Tra questi c’è anche il neuropsichiatra Massimo Ammaniti che si è detto incredulo per la svolta nella vicenda. L’esperto ha difeso i genitori, ricordando come tanti rom non mandino i loro figli a scuola, e si è rivolto al Tribunale che è “ancora in tempo per cambiare strada” e per trattare questi bimbi non “come dei pacchi”.

Famiglia nel bosco, parla l’esperto

Non accennano a placarsi le polemiche per le vicende di Catherine Birminghan, Nathan Trevallion e dei loro tre figli che sono stati separati dal Tribunale dei Minori che ha deciso l’allontanamento della madre e il trasferimento dei piccoli in un’altra struttura protetta.

La decisione è stata fortemente criticata da alcuni esponenti politici e da esperti di psicanalisi. Tra questi, anche Massimo Ammaniti, neuropsichiatra infantile e professore onorario di Psicopatologia dello sviluppo all’Università Sapienza di Roma, si è schierato a favore dei genitori.

Il parere di Massimo Ammaniti

“Io sono incredulo. La storia della famiglia nel bosco è iniziata male e rischia di finire ancor peggio. Si stanno buttando via anni, anzi decenni, di teorie sullo sviluppo dei bambini. Tutti i miei maestri rabbrividirebbero davanti a quanto sta accadendo a queste persone”, dice Ammaniti al Corriere della Sera.

Il neuropsichiatra sottolinea le implicazioni serie che questa decisione – che lui stesso non riesce a spiegarsi – rischia di avere per il futuro dei bimbi. “Si parla di separazione della madre dai figli e di un padre che rimane ai margini dello scenario. Ma questi bambini finora hanno sempre vissuto con loro, per altro con una vita sociale poco sviluppata. Il loro legame è sostanziale, unico, non avendo i bimbi altri adulti a cui far riferimento”. Inoltre, spiega come tale provvedimento si verifichi solo in situazioni estreme “quando cioè il pericolo di maltrattamenti è concreto ed elevato. Ma francamente non mi sembra questo il caso”, dice.

Ammaniti ribadisce di non riuscire a capire cosa possa venire rimproverato a questa famiglia. “Oggi ci sono famiglie che piazzano i figli davanti ai tablet o ai giochi elettronici a tutte le ore. Però quelle vengono ritenute persone idonee a educare i loro bambini. Invece chi sceglie di farli crescere nella natura, a contatto con gli animali, non è adatto alla funzione genitoriale. È vero, mancava la socializzazione con altri coetanei, è stato messo in atto un orientamento poco attento alle prescrizioni del Paese in cui vivevano e in cui vivono e questo è stato certamente un limite, ma erano presenti e si occupavano dei loro bambini”, aggiunge.

La critica e il paragone con i rom

Nella sua lunga intervista al Corriere, l’esperto punta i riflettori sulla scelta di questi genitori di non voler scolarizzare i minori. “Credo che abbia influito molto, ma molti rom non mandano i loro figli a scuola. A mio avviso, tutto questo pone le basi per una forte interferenza tra Stato e genitori. Non mi spiego perché non si è mirato e non si è deciso di mantenere unito il nucleo familiare, di dare loro una casa, di aiutarli con sovvenzioni e professionisti che potessero assisterli nel loro percorso”, dice.

Per il professore potrebbe esserci qualcosa dietro a tutta questa vicenda di persone che “non andavano divise ma aiutate e che invece sono state fatte entrare nell’occhio del ciclone”. Inoltre, sollecita a trattare le persone coinvolte in questa storia “non come dei pacchi ma come soggetti che hanno delle emozioni che vanno rispettate”. “Al momento della separazione pare che si siano disperati, che piangessero, che urlassero. Come è possibile ignorare una simile reazione?”, si chiede.

Infine, rivolgendosi a quanti hanno preso i provvedimenti citati, dice: “Siete ancora in tempo per rendervi conto che non è questa la strada giusta da percorrere, che si può ancora ricomporre, sostenere, dare supporto a questi genitori e a questi bambini che possono conoscere la realtà scolastica, sostenuti poi da qualcuno che li assista anche a casa”.

La posizione di Matteo Salvini

Dello stesso parere di Massimo Ammaniti è da sempre stato anche Matteo Salvini. Il ministro delle Infrastrutture si è più volte esposto a favore dell’ormai celebre famiglia nel bosco e ha altrettanto spesso attaccato i giudici per tale caso. Il segretario della Lega ha parlato di un “atto di violenza ingiustificata”, di un “sopruso” in una vicenda che lo ha “colpito profondamente e angosciato”.

In un recente intervento a Ore 14 sera su Rai 2 ha detto: “Uno Stato che entra con la forza in casa di una famiglia non è uno Stato in cui voglio crescere i miei figli. Togliere i bambini ai genitori è l’ultima soluzione”. Inoltre, ha ricostruito la vita della famiglia tra la natura (“Fanno educazione scolastica a casa come altre 16 mila famiglie in Italia. Sono bimbi senza televisione e telefonini, un miracolo!”) paragonandola a quella che secondo lui vivono gli abitanti dei campi rom dove “i bimbi vivono nella cacca, vengono educati alla violenza ma lì nessuno si muove”. Il vicepremier ha attaccato anche gli assistenti sociali e il tribunale dei minorenni per aver mandato “cinque pattuglie dei carabinieri in un bosco, neanche ci fosse Totò Riina”.

Come detto, la sua posizione è stata ribadita più volte. In un intervento dello scorso dicembre, il vicepremier – che farà visita ai genitori – aveva detto: “Mi vergogno che tre bimbi siano stati portati via alla loro mamma e al loro papà. Mi vergogno per quegli assistenti sociali e per quei giudici che hanno rubato la loro serenità e mi piacerebbe che la stessa solerzia ce l’avessero per andare a liberare i bambini nei campi rom di mezza Italia dove vivono nello schifo, in mezzo ai topi e in mezzo ai reati, invece di andare a rompere le scatole nei boschi a gente per bene”.

Le parole dei legali della famiglia

Tra quanti si sono espressi sulla vicenda della famiglia nel bosco c’è anche la psicologa Martina Aiello, consulente della famiglia, sentita da Il Messaggero.

Parlando da Vasto, in Abruzzo, l’esperta ha detto: “L’ordinanza ci ha lasciato increduli, ma quello che ci ha sconvolto è stata l’esecuzione, la modalità con cui è stato attuato lo strappo dei bambini dalla madre, senza un elemento minimo di empatia, umanità e raziocinio”.

A farle eco è l’avvocata Danila Solinas: “Credevamo di vivere in un Paese civile, ma non lo è. L’assistente sociale dovrebbe rispondere a qualcuno. Ha preteso che venisse cacciata la mamma nonostante le urla strazianti dei bambini. È stato terribile”.