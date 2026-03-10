Famiglia nel bosco, il padre Nathan media dopo l'allontanamento di Catherine dai bambini: "Basta proteste"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Niente presidi e proteste. Questo l’appello di Nathan Trevallion, papà della famiglia nel bosco dopo aver lasciato la casa famiglia dove si trovano i figli. Dopo aver ringraziato tutti per la solidarietà ricevuta, ha chiesto, con rispetto, di non organizzare più manifestazioni di supporto davanti alla casa famiglia: “Chiedo di non organizzare presidi o proteste”.

La richiesta di Nathan Trevallion

L’ANSA riporta le parole di Nathan Trevallion, subito dopo aver lasciato la casa famiglia dove si trovano i figli.

“Voglio che i bambini tornino a casa, ma fino a che questo non succede preferisco che restino qui”, le sue parole.

Il padre della famiglia nel bosco ha, inoltre, ringraziato tutti per la solidarietà.

Infine, la richiesta: “Chiedo però con rispetto di non organizzare presidi o proteste davanti alla casa famiglia o alle abitazioni private”.

Famiglia nel bosco, perché Nathan chiede di fermare le proteste

Le parole di Nathan Trevallion arrivano dopo le minacce nei confronti di Cecilia Angrisano, presidente del Tribunale dei minori dell’Aquila.

Proprio per questo, come riportato da Il Centro, il 10 marzo è stato deciso di innalzare il livello di protezione del magistrato

Il Corriere riporta che Cecilia Angrisano ha ricevuto minacce soprattutto via social.

“Le sofferte e delicate decisioni in materia è particolarmente quelle incidenti sull’allontanamento dei minori dal contesto familiare non originano mai da posizioni ideologiche o pregiudiziali contro i genitori ma mirano sempre a realizzare il benessere del minore soggetto di diritti”, le parole del comunicato pubblicato il 9 marzo dalla presidente.

Una nota per fare chiarezza dopo l’ordinanza con cui aveva disposto la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti di Nathan Trevallion e Catherine Birmimgham e il conseguente allontanamento dei tre figli in una casa famiglia.

La valorizzazione della figura paterna

Nella puntata del 10 marzo di Storie Italiane, è intervenuto Giuseppe Rosario Masciulli, sindaco di Palmoli.

Il primo cittadino ha spiegato che si sta puntando ad una “valorizzazione della figura paterna“.

“Si sta lavorando per un avvicinamento di Nathan a tutte le attività che si andranno a svolgere con i minori”, queste le parole del sindaco.

E, sottolinea, di “una valorizzazione della figura paterna in accordo dei servizi sociali e delle altre figure istituzionali che stanno seguendo il caso”.