Famiglia nel bosco, il padre Nathan preoccupato per la rabbia dei figli: "Litigano, piangono e rompono cose"

Il padre dei tre bambini della famiglia nel bosco, Nathan, torna a parlare. Dal suo racconto emerge che i figli sono “spesso arrabbiati l’uno con l’altro” e vogliono tornare a casa. Dall’altra parte, la relazione degli esperti fa notare come i genitori non seguano volentieri le indicazioni delle educatrici. L’assistente sociale, al contrario di Nathan, scrive nella relazione che i bambini si sono adattati bene alla casa famiglia.

Come stanno i figli di Nathan?

Attraverso un’intervista rilasciata a La Stampa, è tornato a parlare Nathan, il padre dei tre bambini della ormai giornalisticamente nota famiglia nel bosco. Si tratta del suo punto di vista, del suo racconto che spesso si scontra con la relazione degli esperti che stanno seguendo la vicenda. È comunque uno sguardo privilegiato all’interno delle dinamiche della casa famiglia, ma quello che racconta va preso come tale: il racconto di un padre che soffre la lontananza dai figli, allontanati per volontà di un giudice al fine di chiarire le dinamiche educative e genitoriali del nucleo familiare, per il bene dei più piccoli.

Andando all’intervista, cosa ha raccontato? Secondo il padre dei tre minori, i bambini sono molto felici di vedere il loro padre. Secondo Nathan, però, i bambini mostrano una nuova incapacità di concentrarsi. “Sono in uno stato costante di agitazione e ansia. A volte litigano fra di loro, cosa che prima non facevano. Sono spesso arrabbiati l’uno con l’altro”.

Rispetto al suo allontanamento, dichiara che “quando per me arriva il momento di andare via, cerco di fare qualcos’altro, come se volessero sfuggire a ciò che provano”. Secondo Nathan, in quei momenti, riesce ad avvertire la tristezza che c’è in loro.

Rompono giochi e si mordono le dita

Come fa notare anche il giornalista Saverio Occhiuto durante l’intervista, dalla casa famiglia arrivano relazioni che vanno in tutt’altra direzione. In generale i bambini sono descritti come felici, in particolare nel giocare con gli altri ospiti, e rispondono alle sollecitazioni degli educatori.

Nathan allora risponde che può raccontare solo ciò che vive ogni volta che va a trovarli. Racconta di come uno di loro arrivi a rompere le cose che più ama, litighi con i fratelli e anche con la sorella gemella, con cui in realtà è molto legato.

La sorellina si arrabbia ogni volta che vede il padre andare via, mentre la più grande, di 8 anni, tende a contenere più degli altri la sua tristezza e la rabbia, ma lo fa mordendosi le dita fino a farle diventare rosse.

Cosa c’è scritto nelle relazioni

Quella descritta nelle relazioni e quella di Nathan sono due verità, ma molto differenti. Secondo quanto scritto dagli esperti, come le educatrici e le assistenti sociali che seguono i tre bambini, questi si sarebbero ambientati facilmente dopo i primi momenti di normale tensione, iniziando a interagire con gli altri bambini ospiti e a rispondere alle novità educative proposte.

Nelle relazioni si parla invece dell’ostilità, attiva e passiva, della madre Catherine nel seguire le indicazioni delle educatrici. Viene descritta come “diffidente” e “infastidita”.

Nell’ultima relazione si legge inoltre che Catherine non ha cura degli spazi in cui vive, ovvero al piano di sopra rispetto a dove si trovano i figli, e che si frappone fra gli educatori e i figli. Su questo punto rispondono i difensori della coppia, che negano che Catherine abbia questo atteggiamento e anzi sottolineano come sia stata la stessa donna a voler iniziare un percorso di collaborazione dal punto di vista sanitario ed educativo per il bene dei figli.