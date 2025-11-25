Famiglia nel bosco, il padre Nathan ringrazia l'Italia e annuncia il silenzio stampa: "Non parlo più"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Continua a tenere banco il caso dei tre bambini allontanati dalla loro famiglia con una casa nel bosco di Palmoli, in Abruzzo. Nelle ultime ore il padre dei tre bambini, Nathan Trevallion, è tornato a parlare: ha voluto ringraziare l’Italia e gli italiani per il sostegno e l’attenzione ricevuti e ha annunciato il silenzio stampa: “Basta così”.

Famiglia nel bosco, il padre Nathan ringrazia l’Italia

Nella giornata di lunedì 24 novembre Nathan Trevallion, il padre dei tre bambini della cosiddetta “famiglia del bosco“, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul caso dell’allontanamento dei suoi figli deciso dal tribunale dei minori dell’Aquila.

Ai microfoni di Quarta Repubblica su Rete4 il papà dei tre bambini ha voluto ringraziare l’Italia e gli italiani per il sostegno ricevuto.

ANSA La casa della famiglia nel bosco di Palmoli

“Grazie a tutta l’Italia” ha detto l’uomo, “dal cuore”.

Nathan Trevallion ha detto “grazie” anche ai giornalisti che si sono occupati del caso e a tutti coloro che si sono interessati alla vicenda.

“Basta così”, Nathan Trevallion non vuole più parlare

“C’è tanto dolore nel cuore”, ha poi detto Nathan Trevallion affermando che non parlerà più con stampa e tv.

L’uomo, che finora si era sempre mostrato disponibile per raccontare la propria scelta di vita, ha annunciato il silenzio stampa a seguito del clamore mediatico scoppiato intorno alla vicenda.

Il padre dei tre bambini ha raccontato di essere “stanco” per la continua presenza di telecamere e giornalisti: “Basta, basta così“.

Trevallion ha manifestato l’intenzione di non voler più parlare pubblicamente: “Non voglio più rilasciare dichiarazioni“.

Il silenzio stampa della famiglia nel bosco

Ansa riferisce che la decisione sul silenzio stampa è stata presa dopo un incontro con le altre famiglie neorurali che vivono nella zona.

Si tratta di una trentina di nuclei familiari che hanno scelto di vivere in armonia con la natura nelle campagne e nei boschi abruzzesi, tra Palmoli, Tufillo e San Buono, in provincia di Chieti.

La decisione è stata condivisa dagli altri neorurali, che si sono incontrati per parlare del caso e del clamore mediatico che ha provocato.

Il caso dei bambini allontanati

Nathan Trevallion, inglese, e Catherine Birmingham, australiana, vivono con i tre figli di sei e otto anni in una casa nel bosco nei pressi di Palmoli.

Nei giorni scorsi il tribunale dei minori dell’Aquila ha sospeso la loro potestà genitoriale, disponendo l’allontanamento dei tre bambini.

I servizi sociali hanno denunciato che la casa in cui vivono non è agibile, non ha servizi igienici, che i bambini non sarebbero iscritti a scuola e che non hanno interazioni sociali.