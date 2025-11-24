Famiglia nel bosco, il padre parla dopo l'allontanamento dei figli: "Non capisco perché vogliono distruggerci"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Nathan Trevallion, il padre dei tre bambini della cosiddetta “famiglia del bosco“, che abita in una casa in una zona di campagna nei pressi di Vasto, si è mostrato atterrito in alcune dichiarazioni, con cui ha affermato di non capire perché le autorità abbiano sospeso la potestà genitoriale sua e della moglie.

Le dichiarazioni del padre della “famiglia del bosco”

La trasmissione Rai Ore 14 riporta che il padre della “famiglia del bosco”, Nathan Trevallion avrebbe dichiarato di non capire perché le autorità: “vogliano distruggerci”. Durante la trasmissione è stata mandata in onda un’intervista al 51enne, che ha dichiarato:

Mi sento in ansia, arrabbiato e molto triste. Ho passato una pessima nottata, sono vuoto dentro perché mi mancano i miei bambini e mia moglie. Passare una notte solo qui è stato difficile. Sento che è una grande ingiustizia. Ci stanno perseguendo per niente.

ANSA Palomoli, dove vive la famiglia

Trevallion ha poi raccontato gli ultimi giorni della famiglia: “Ho lasciato la bambina nel centro ieri verso le sette e mezza. Aveva un’espressione di shock. È in un luogo che non conosce, ma almeno sta con la mamma. Non hanno dormito insieme ma almeno questa mattina hanno fatto colazione insieme.”

L’attacco dell’avvocato

Durante l’intervista Trevallion ha anche dichiarato: “Speriamo di poter risolvere questa situazione il prima possibile. Aspetto che mi chiami l’avvocato per capire la strada che prenderemo.”

Proprio l’avvocato della famiglia ha annunciato che farà ricorso contro il provvedimento che sospende la potestà genitoriale della coppia sui tre figli. In un’intervista al Tg Regionale dell’Abruzzo, ha dichiarato:

In uno dei vari passaggi motivazionali si sottolinea il discorso della carenza di scolarizzazione e che non siano iscritti all’anno scolastico 2025-2026. Subito dopo ho ricevuto un provvedimento che autorizzava i genitori alla scuola paritaria con l’istruzione parentale e addirittura vi è la ratifica dell’attestato che certifica il completamento del percorso di studi della seconda elementare per la prima figlia.

Il caso della “famiglia del bosco”

Nei giorni scorsi il tribunale dei minori dell’Aquila ha sospeso la potestà genitoriale di Nathan Trevallion, inglese, e Catherine Birmingham, australiana, sui loro tre figli, due gemelli di sei anni e una bambina di otto.

I cinque vivono in una casa di campagna fuori Palmoli, in provincia di Chieti. I servizi sociali hanno denunciato che la casa in cui vivono non è agibile, non ha servizi igienici, che i bambini non sarebbero iscritti a scuola, che non hanno interazioni sociali e che i genitori li avrebbero sottratti ai controlli sulle vaccinazioni.

I bambini sono stati allontanati e posti in un centro a Vasto. La famiglia ha negato le accuse e ha fatto ricorso attraverso il proprio avvocato contro il provvedimento.