Famiglia nel bosco, il Parlamento Ue smonta la battaglia della Lega a Bruxelles: "Decidono i giudici italiani"

Il Parlamento europeo ha risposto all’interrogazione parlamentare portata avanti da Susanna Ceccardi, in quota Lega, sul caso della famiglia nel bosco. Il 22 novembre 2025 l’eurodeputato ha chiesto se la scelta di separare i figli dai genitori è conforme o viola gli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Nel dettaglio, gli articoli trattano il rispetto della vita privata e familiare e la tutela dei minori. Il 22 gennaio, il Parlamento europeo ha così replicato: “Spetta esclusivamente alle autorità nazionali, compresi i giudici”, sancendo di fatto l’impossibilità a procedere.

Famiglia nel bosco, la scelta del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo ha motivato dettagliatamente il perché non compete loro intervenire per il caso della famiglia nel bosco, né spetta loro di esprimere un parere favorevole o contrario sulla scelta di separare i figli dai genitori.

È una questione di competenza giuridica.

Sono i giudici e le autorità italiane a dover stabilire come procedere.

Nel documento a firma di Michael McGrath, commissario della giustizia, a nome della Commissione europea, viene sottolineato che deve essere sempre al primo posto l’interesse del minore.

Il paradosso dei campi rom

In un video sui social, precedente alla risposta del Parlamento europeo sul possibile intervento sul caso della famiglia nel bosco, Susanna Ceccardi aveva paragonato la situazione dei bambini nei campi rom a quella dei figli di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion.

“In Italia c’è una famiglia che vive nei boschi, sceglie una vita essenziale fuori dalla città. Nessuna violenza, nessun pericolo per i figli. I figli studiano, eppure arrivano i giudici e gli assistenti sociali che li tolgono i genitori. Stile di vita non adatto, dicono così”, la premessa dell’eurodeputato nel video pubblicato sui suoi profili social.

Poi quello che per l’esponente della Lega è un paradosso.

Queste le sue parole: “Nei campi rom ci sono bambini che crescono in mezzo ai topi, alle baracche, ai rifiuti. Zero scuola, zero controlli, zero percorsi educativi, in condizioni che chiunque definirebbe inaccettabili e molto spesso quei minori sono utilizzati come manovalanza per i furti e altri reati e qual è la risposta delle autorità giudiziarie e degli assistenti sociali? Il silenzio, nessuno interviene”.

Infine, Susanna Ceccardi ha tuonato: “In assenza di maltrattamenti i figli devono poter vivere serenamente con i propri genitori”.

Le parole di Matteo Salvini

A Rivisondoli, durante la manifestazione “Idee in movimento” nella mattina del 26 gennaio, Matteo Salvini è tornato a parlare della famiglia nel bosco.

Come riporta ChietiToday, il leader della Lega ha continuato la sua battaglia per riportare a casa i bambini della famiglia nel bosco: “È una priorità assoluta delle prossime settimane”.