Famiglia nel bosco, il perito Cantelmi parla di “ordinanza shock” e presagisce una procedura di adozione

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nel caso della famiglia nel bosco di Palmoli, i tre figli della coppia anglo-australiana proseguiranno il percorso senza la madre Catherine, allontanata dalla casa famiglia, mentre è previsto il trasferimento dei minori in un’altra struttura. Il perito Tonino Cantelmi definisce la misura “ordinanza shock” e avverte del rischio adozione.

Famiglia nel bosco, la madre fuori dalla struttura

Entra in una nuova fase la vicenda della “famiglia nel bosco” l’ultimo provvedimento del Tribunale per i minorenni dell’Aquila. I tre bambini proseguiranno il percorso in ambito protetto senza la presenza della madre, mentre è stato disposto anche il trasferimento dei minori in un’altra struttura.

Catherine Birmingham, che si trovava nella casa famiglia di Vasto con i figli dal 20 novembre, ha lasciato la struttura e, nel frattempo, avrebbe potuto vedere i bambini solo in videochiamata, definita dalla sorella Rachel “straziante”.

ANSA

Ma c’è anche un’ipotesi che cambierebbe gli equilibri: la possibilità che la potestà genitoriale venga restituita al padre Nathan, ma non alla madre. Nathan viene descritto come più disposto alla mediazione e Catherine come più rigida rispetto al percorso imposto. Una lettura che, se confermata nel tempo, farebbe sì che una eventuale riunificazione non riguarderebbe più entrambi i genitori nello stesso modo.

Il rischio di adozione secondo Tonino Cantelmi

A dare il senso più netto di quanto la decisione abbia alzato la tensione è Tonino Cantelmi, perito che segue il caso, le cui parole puntano su due aspetti: la severità del provvedimento e l’effetto che potrebbe produrre nel tempo.

“Con questa ordinanza shock, abbiamo imboccato a mio parere una strada sbagliata e persino pericolosa”, afferma. E aggiunge: “Dobbiamo avere il coraggio di dirlo: procedure così dure hanno il senso di imboccare la strada dell’adozione”.

“È sconvolgente perché non sono genitori maltrattanti o abusanti – dice, precisando – Non sono criminali o tossicodipendenti. Non sono conflittuali o violenti”. Da qui la critica alla scelta di proseguire senza la madre: “La scena della cacciata di Catherine dalla casa famiglia sarà scolpita come trauma indelebile nella mente di questi bimbi, è il punto più basso di tutta questa storia”.

Famiglia nel bosco, le parole di Matteo Salvini

Dopo l’allontanamento di Catherine, i legali della famiglia hanno annunciato la presentazione di un reclamo in Corte d’Appello dell’Aquila, con l’obiettivo di ottenere la sospensione del provvedimento e consentire alla madre di tornare a stare con i figli mentre si completano gli accertamenti.

Il video condiviso di Matteo Salvini

Resta comunque aperta la prospettiva di un affidamento esclusivo al padre. Intanto arriva l’annuncio di una visita sul posto da parte di Matteo Salvini, che ha parlato sui social di “violenza istituzionalizzata” e dice di voler andare “da papà e da genitore disgustato”.

Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ha annunciato di voler parlare con “genitori, avvocati, magistrati minorili, assistenti sociali, psicologi, chi gestisce la casa famiglia” con l’unico obiettivo di “riunire quella famiglia, far tornare a casa quei tre bambini”.