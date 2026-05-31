Famiglia nel bosco, il retroscena di Mara Venier sull'intervista a Catherine: "Doveva essere registrata"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

“Devo stare molto attenta perché non voglio metterti in difficoltà”, con queste parole Mara Venier ha svelato un retroscena sull’intervista realizzata a Domenica In alla mamma della famiglia nel bosco, Catherine Birmingham. La conduttrice ha spiegato che, verosimilmente a causa della situazione delicata, la decisione iniziale era quella di registrare l’intervento della sua ospite.

Famiglia nel bosco, cosa ha detto Mara Venier

Dopo aver chiesto come si sentisse ad esporsi Catherine Birmingham in uno studio televisivo rispetto alle sue idee, Mara Venier ha svelato un retroscena.

“Devo stare molto attenta perché non voglio metterti in difficoltà”, ha esordito la conduttrice.

Ha poi spiegato: “L’unica cosa che non voglio oggi con questa chiacchierata è in diretta perché avevamo anche deciso di registrarla. Però voglio che tu sia serena e tranquilla, non voglio assolutamente mettere nessun imbarazzo, credimi”.

La premessa ad una domanda relativa ai bambini della famiglia nel bosco.

Il commento di Mara Venier

La conduttrice di Domenica In si è anche soffermata sul sentimento provato da Catherine nei confronti dei suoi figli.

“Lo scopo è di liberare i miei figli”, ha spiegato la mamma nella famiglia nel bosco ad una domanda su cosa provasse a stare in tv.

In merito a questo, Mara Venier ha aggiunto: “Questo ti fa superare tutto, ti fa esporre”.

Catherine ha poi ringraziato la conduttrice per averla ospitata nell’ultima puntata di Domenica In del 31 maggio.

La mamma della famiglia nel bosco ha parlato anche del suo libro.

Le parole su vaccini e homeschooling

Durante l’intervista, Mara Venier si è poi soffermata sulla questione dei vaccini e dell’homeschooling.

“Se ne è parlato tantissimo e anche questo è divisivo, no? C’è chi dice no, i bambini devono andare a scuola, i bambini devono avere i vaccini. Siete venuti a vivere in un paese dove queste sono le regole. Tu sapevi come mamma che c’era qualcosa oltre il vostro modo di vivere, che c’erano queste regole che nella maggior parte dei casi bisogna osservare?”.

Catherine Birmingham ha risposto di rispettare tutte le regole previste in Italia ma che ci sono state informazioni non corrette sul caso.