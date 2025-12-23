Famiglia nel bosco, il sindaco annuncia che a Natale i genitori potranno stare coi figli "dalle 10 alle 12:30"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

I genitori della famiglia nel bosco, in particolare il padre Nathan, potranno stare con i figli solo per un paio d’ore il giorno di Natale. Lo ha comunicato il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, riferendo l’ordinanza del Tribunale per i minorenni. Il papà dei bambini potrà visitarli nella casa famiglia dalle 10:00 alle 12:30. Si attende che uno specialista verifichi la competenza e la capacità genitoriale di Nathan e Catherine e lo stato psichico dei bambini.

Il sindaco di Palmoli sulla famiglia nel bosco

“Nathan potrà stare il giorno di Natale nella casa Famiglia con i tre bambini e la moglie dalle ore 10 alle 12.30. Per il resto non c’è niente da dire, c’è solo da attendere l’esito della consulenza tecnica d’ufficio disposta dal Tribunale per i minorenni”, ha fatto sapere il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, a proposito dell’ordinanza del Tribunale sulla vicenda della “Famiglia nel bosco“.

“Si chiede a uno specialista di verificare la competenza e la capacità genitoriale di Nathan e Catherine – ha proseguito il primo cittadino – oltre allo stato psichico dei bambini”.

L’esterno del Tribunale minorile de L’Aquila

Masciulli ha spiegato che “il consulente dovrà rispondere a tre quesiti, ma anche fare una visita psicologica ai bambini per vedere il loro stato di salute, alla presenza di un consulente di parte. Non sempre, in queste situazioni, si riesce a rispettare i tempi”.

La situazione della famiglia nel bosco

Secondo il sindaco di Palmoli, la situazione è diventata più complessa e le questioni legate all’ampliamento della casa, ai servizi e al progetto scolastico con la maestra di Palmoli non rappresentano più una priorità.

“Adesso il problema si è spostato completamente – ha aggiunto – per cui tutto ciò di cui abbiamo discusso è diventato, non dico irrilevante, ma non essenziale: la casa, la scolarizzazione, la socializzazione. Tutto dipenderà dagli esiti di questa consulenza“.

“Il tutore dovrà decidere in questo lasso di tempo – ha concluso – come organizzare le attività dei bambini, tra cui l’istruzione”.

La reazione degli avvocati dei genitori della famiglia nel bosco

“Di nuovo registriamo, con allarme, la diffusione integrale di ordinanze e relazioni che attengono a dati e fatti personalissimi dei minori coinvolti in questa drammatica e dolorosa vicenda”, hanno dichiarato, con una nota, gli avvocati Femminella e Solinas che rappresentano i genitori Nathan e Catherine.

“Anticipiamo azioni nei confronti di chiunque si renda responsabile della grave disinformazione che risulta veicolata da sensazionalistiche quanto ridicole dichiarazioni – hanno aggiunto – tra le molte i fantomatici e inesistenti spazzolini di peli d’asino, malattie gravi mai curate o piuttosto la mancanza di vaccini”.

Cosa hanno deciso i giudici

Il Tribunale per i Minorenni de L’Aquila ha disposto una indagine psico-diagnostica sui componenti della famiglia nel bosco.

L’incarico è stato affidato alla psichiatra Simona Ceccoli che ha 120 giorni di tempo per la consegna della perizia; entro il 30 gennaio il servizio sociale dovrà trasmettere una relazione di aggiornamento sugli interventi compiuti.

Il deposito di eventuali memorie è stato concesso alle parti fino al 15 febbraio. Le richieste dei giudici al consulente tecnico d’ufficio riguardano tre adempimenti distinti.

In primis “un’indagine personologica e psico-diagnostica del profilo di personalità di ciascun genitore dei minori per valutare: gli stili relazionali e comportamentali; le capacità e competenze genitoriali, nello specifico la capacità di riconoscimento dei bisogni psicologici (in particolare affettivi ed educativi) del minore; l’attenzione progettuale alle esigenze di crescita del minore per garantire un adeguato sviluppo psichico”.

Inoltre il Tribunale chiede al perito di “valutare se i genitori presentino caratteristiche psichiche idonee ad incidere sull’esercizio della responsabilità genitoriale: ove tale incidenza sia affermata, riferisca se le capacità genitoriali siano recuperabili in tempi congrui rispetto allo sviluppo e alla crescita dei minori, indicando il percorso educativo che i genitori dovranno allo scopo intraprendere”.

Infine si chiede alla psichiatra di “compiere un’indagine psico-diagnostica sui minori per accertare le loro condizioni attuali di vita, l’andamento dello sviluppo cognitivo e psico-affettivo, le figure di riferimento riconosciute dagli stessi minori e i modelli di identificazione sviluppati”.