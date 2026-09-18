Famiglia nel bosco, il sindaco "arrabbiato" coi servizi sociali: "Vogliono ritardare il rientro dei bambini"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Giuseppe Masciulli, sindaco di Palmoli, si scaglia ancora una volta contro i servizi sociali che hanno in carico i bambini della famiglia nel bosco. Il primo cittadino, dopo l’incontro saltato in settimana nella nuova abitazione concessa dal comune, ha infatti espresso tutta la sua rabbia puntando il dito contro gli assistenti, accusati di voler “ritardare il rientro” dei piccoli in casa con Nathan e Catherine. Masciulli ha inoltre ipotizzato che “non si vuole trovare la soluzione” al caso che “sta coprendo di ridicolo tutte le istituzioni abruzzesi”.

Sindaco di Palmoli contro gli assistenti sociali

Il primo cittadino di Palmoli come un fiume in piena a Storie Italiane, programma condotto da Eleonora Daniele. In collegamento con la trasmissione Rai, Masciulli non ha fatto sconti ai servizi sociali, puntando il dito contro chi ha fatto saltare l’incontro che doveva riportare i piccoli con i genitori, seppur per poche ore.

Secondo il sindaco, infatti, i servizi sociali avrebbero ostacolato l’incontro con decisioni “irragionevoli e pretestuose“.

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A tenere banco, infatti, è stata la presenza dei giornalisti che avrebbero reso “poco sicuro” l’incontro, saltato perché “mancavano le condizioni”. Il sindaco, visibilmente contrariato, ha però ricordato che al primo giorno di scuola, invece, non sarebbe stata pretesa la tutela “di quella privacy che pretendevano in maniera irragionevole a Palmoli”.

L’accusa agli assistenti sociali e al dirigente

Quello che però più ha agitato Masciulli è stata la “regia” dietro al primo incontro. Il primo cittadino, infatti, ha svelato in diretta al programma condotto da Eleonora Daniele che “le operazioni di quell’incontro sono state seguite da remoto da un dirigente che non si trovava a Palmoli”.

“Questo è un elemento che mostra l’approssimazione e la superficialità di questa procedura. Al primo rientro dopo 10 mesi mi sarei aspettato che il responsabile fosse venuto a Palmoli a prendere contatti con l’amministrazione comunale, a chiedere garanzie, a predisporre sistemi di sicurezza e coordinare l’incontro”, ha detto.

Poi ha ulteriormente puntato il dito su com’è stato organizzato l’incontro e su cosa è accaduto: “Se per ogni incontro impieghiamo più di venti giorni e quando l’incontro si deve svolgere troviamo mille appigli e mille scuse, probabilmente non si vuole trovare la soluzione”.

Dall’ordinanza allo scontro

Masciulli ha poi ricordato l’ordinanza del magistrato dello scorso 30 agosto, quella in cui veniva stilato il programma per il rientro dei bambini a casa con mamma Catherine e papà Nathan.

“A oggi, dopo circa 20 giorni dalla notifica dell’ordinanza del magistrato non si è stati in grado di fare un solo rientro a casa e non abbiamo cognizione e contezza del programma dei rientri e quando a questo punto partirà”, ha accusato.

Ha ribadito che “è una situazione grave” e che “al primo mese di scuola dovevano tornare a casa, poi dopo un mese dovevano usare anche il weekend, poi valutare il rientro definitivo a casa”.

“Se si continua a dilazionare i tempi in maniera artificiosa, questa continuerà a essere una storia senza fine e con danno di tutti. Una storia che sta coprendo di ridicolo tutte le istituzioni abruzzesi” ha sentenziato.