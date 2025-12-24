Famiglia nel bosco, il sindaco di Palmoli ha incontrato Nathan prima di Natale: "È molto abbattuto e deluso"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

La famiglia nel bosco non si ricongiungerà a Natale. La decisione arriva dopo le prime indiscrezioni sul possibile incontro tra genitori e figli presso la casa famiglia in cui i bambini sono ospiti, ma non andrà così. Solo Nathan Trevallion avrà la possibilità di incontrare i piccoli per circa due ore e mezzo. Il primo commento a caldo arriva da Giuseppe Masciulli, il sindaco di Palmoli (Chieti), in un intervento a Storie Italiane: "Ci si aspettava un esito diverso", dice il primo cittadino riportando la delusione condivisa dalla cittadinanza.

Nessun ricongiungimento a Natale

Dopo le indiscrezioni sulla possibilità di riunire la famiglia nel bosco a Natale, nell’ultima ora è arrivata la decisione del Tribunale dei Minori. A comunicarlo è stato il sindaco di Palmoli (Chieti), che ha riferito che l’incontro con i figli sarà concesso solo a Nathan Trevallion dalle 10 alle 12:30 presso la casa famiglia che ospita i tre bambini.

Nel frattempo "ci saranno le attività del consulente tecnico d’ufficio" incaricato ad effettuare le analisi psico-diagnostiche su tutti i componenti del nucleo familiare.

E Catherine Birmingham? La donna è inflessibile e pretende che "vengano mantenute dai figli abitudini e orari difformi dalle regole" vigenti all’interno della casa famiglia.

Quando i piccoli vivevano nella casa del bosco venivano svegliati all’alba e andavano a dormire alle 18. Lo riportano Repubblica e Quotidiano Nazionale citando l’ordinanza del Tribunale dei Minori.

Il sindaco di Palmoli: "Nathan è molto abbattuto"

Intervenuto il 24 dicembre in collegamento con Storie Italiane, il sindaco di Palmoli Giuseppe Masciulli riporta che tra i residenti "c’è molta delusione per questo esito" perché a seguito degli accertamenti effettuati e con il coinvolgimento delle istituzioni "ci si aspettava un esito diverso".

Una delusione sentita in primo luogo da Nathan Trevallion, che il primo cittadino dice di aver incontrato martedì 23 dicembre presso la casa del bosco, dove l’uomo si è recato per ultimare il trasloco: "Nonostante la solidarietà ho trovato Nathan molto abbattuto" e anche deluso, in quanto "ha risentito molto di questa ordinanza".

La posizione di Catherine Birmingham

Come riportato nell’ordinanza del Tribunale, la posizione più complessa arriva da Catherine Birmingham. Come anticipato, la donna mantiene una rigidità anche dopo il trasferimento dei figli presso la casa famiglia di Vasto, dove pretende che i figli continuino a rispettare gli orari della casa del bosco, anche se questi non sono conformi alle regole interne della struttura.

Facendo un passo a ritroso, si ritorna a quel novembre 2024 quando i figli sono stati sottoposti a un ricovero per un’intossicazione da funghi. I giudici annotano "il rifiuto dell’impiego del sondino naso-gastrico" in quanto composto da plastica, e sottolineano la necessità di insistere affinché Birmingham acconsentisse "a trattare la seria bronchite con broncospasmo" accusata da uno dei gemelli.

Come fa notare il sindaco Masciulli a Storie Italiane, le autorità si sono mosse su tre punti: l’abitazione, la scolarizzazione e la socializzazione, elementi per i quali la famiglia nel bosco ha dimostrato una certa riluttanza a seguito delle proprie scelte di vita.