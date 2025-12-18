Famiglia nel bosco, il sindaco di Palmoli lancia l'allarme sui "documenti che circolano in maniera impropria"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

A Storie Italiane l’avvocato della famiglia nel bosco ha denunciato la diffusione di notizie fuorvianti e una “mistificazione del processo”, auspicando il ricongiungimento dei bambini con i genitori prima di Natale. Il sindaco di Palmoli ha replicato denunciando un problema: diversi documenti riservati starebbero circolando in modo improprio.

Famiglia nel bosco: le parole dell’avvocato

Nella puntata del 18 dicembre di Storie Italiane, Eleonora Daniele è tornata a parlare del caso della famiglia nel bosco che ha diviso l’Italia nelle scorse settimane. E lo ha fatto con il sindaco di Palmoli, Giuseppe Rosario Masciulli, intervenuto in collegamento.

Prima di dare la parola al primo cittadino, sono state trasmesse alcune dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Rai 1 dall’avvocato della famiglia, Marco Femminella.

ANSA

Il casolare nel bosco a Palmoli, offerto gratuitamente per un periodo da un ristoratore di Ortona

“Troppe notizie stanno uscendo e sono sbagliate, fuorvianti”, ha affermato il legale. “Purtroppo anche da parte di figure istituzionali che forse dovrebbero avere maggiore riservatezza”. Ha poi concluso affermando: “Non voglio contribuire a questa mistificazione del processo” e auspicandosi che i bambini possano ricongiungersi ai genitori prima di Natale.

La risposta del sindaco di Palmoli

Eleonora Daniele ha ipotizzato che, citando le “figure istituzionali”, l’avvocato si riferisse al sindaco di Palmoli. Immediata la risposta del primo cittadino.

“Ho sentito le parole dell’avvocato, con il quale mi sento con cadenza regolare”, ha affermato il sindaco. “Credo che l’avvocato sia molto risentito per queste notizie di tipo marginale e non essenziali che vengono diffuse quotidianamente e sono diventate uno stillicidio, perché fanno perdere il quadro della situazione”.

Il primo cittadino ha anche affermato che la questione è vicina alla risoluzione: “Mancava una casa e la casa è stata trovata, c’erano problemi con l’istruzione e il problema è stato risolto”.

Dato che i genitori appaiono adesso collaborativi, secondo il sindaco “si dovrebbe andare ad un rapido ricongiungimento della famiglia”.

L’allarme sui “documenti che circolano in maniera impropria”

Il sindaco di Palmoli ha inoltre notato come alcune informazioni e documenti relativi al caso della famiglia nel bosco stiano circolando in maniera non lecita.

“Quando ho letto due giorni fa su Il Centro il contenuto della relazione, ho chiamato l’assistente sociale chiedendo ragione di questo”, ha raccontato il sindaco. “Noi in comune quelle relazioni non ce le abbiamo”.

Un caso simile è accaduto quando è stato emesso il provvedimento per il collocamento dei minori in casa famiglia. “Tre giorni prima gli organi di stampa lo sapevano, la notifica al comune è arrivata dopo”, ha segnalato il primo cittadino di Palmoli. “In questa procedura notizie riservate e documenti riservati circolano in maniera molto impropria”.