Famiglia nel bosco, il sindaco di Palmoli racconta il primo incontro tra i genitori e i bambini dopo 11 mesi

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Sabato sera i tre bambini della famiglia nel bosco sono andati a dormire con mamma e papà nella casa messa a disposizione dal Comune. Era la prima notte insieme dopo 11 mesi. Il ricongiungimento familiare resta ancora da decidere, ma intanto i figli di Nathan e Catherine hanno potuto trascorrere un intero fine settimana con i genitori. Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, ha raccontato come è andata a Storie Italiane, nella puntata del 21 ottobre.

Il sindaco di Palmoli racconta il weekend della famiglia nel bosco

Sabato 17 ottobre Nathan è andato a prendere i bambini alle 10 del mattino. Come ha precisato Masciulli, questa volta il padre ha potuto portarli a casa “senza la presenza di assistenti sociali o psicologi”.

La famiglia ha trascorso le ore diurne nel casolare nel bosco, dove i piccoli hanno ritrovato gli animali con cui sono cresciuti. Hanno potuto giocare e cavalcare il cavallo o l’asino, secondo quanto riferito dal primo cittadino.

All’imbrunire, Nathan, Catherine e i figli si sono spostati nell’abitazione del Comune per passare la notte insieme. Domenica pomeriggio Nathan li ha riportati a Vasto, nella casa famiglia che li ospita.

Il sindaco spera nel ritorno a casa

“Secondo me adesso sta andando bene”, ha detto Masciulli a Eleonora Daniele. Per il sindaco si stanno seguendo le indicazioni del magistrato, che aveva chiesto di favorire gli incontri tra i bambini e i genitori.

Il percorso, ha spiegato il sindaco, prevede due incontri a settimana: uno in una struttura protetta e l’altro nell’abitazione dei genitori. Quando possibile, la famiglia può ritrovarsi anche nella casa nel bosco, così che i bambini possano trascorrere del tempo con gli animali.

Per i pernottamenti, invece, il magistrato aveva raccomandato di valutare questa possibilità dopo un mese dall’inizio delle attività scolastiche. Il primo fine settimana insieme è arrivato sabato scorso: per Masciulli, questo significa che le valutazioni hanno consentito di procedere.

Il sindaco spera ora che le prossime relazioni permettano di prendere in considerazione il rientro dei bambini in famiglia, anche prima di un’eventuale restituzione della responsabilità genitoriale ai genitori. Nell’ipotesi descritta da Masciulli, questa resterebbe in capo alla tutrice.

La visita della viceministra Bellucci a Palmoli

Durante il collegamento, il primo cittadino ha confermato per il 21 ottobre la visita di Maria Teresa Bellucci, viceministra del Lavoro e delle Politiche sociali.

Il programma illustrato in trasmissione prevede prima un confronto con gli operatori dell’ambito sociale di Monteodorisio. Bellucci si recherà poi a Palmoli per parlare con Nathan, Catherine e l’avvocato della famiglia. L’incontro, ha precisato il sindaco, si terrà in Comune.