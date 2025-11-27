Famiglia nel bosco, il sindaco di Palmoli smentisce i genitori: "Offerte diverse case, le hanno rifiutate"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Dichiarazioni contrastanti sulla vicenda della famiglia del bosco di Palmoli, tra le affermazioni del sindaco e quanto sostenuto da Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. Il primo cittadino del comune abruzzese, Giuseppe Masciulli, ha smentito la coppia di genitori, che in una nota stampa hanno negato di aver rifiutato sistemazioni adeguate in attesa della ristrutturazione del loro rudere.

La versione della famiglia nel bosco di Palmoli

Nel comunicato diffuso dal loro nuovo legale, l’avvocato Marco Femminella, Trevallion e Birmingham hanno rotto il silenzio per respingere categoricamente le ricostruzioni riportate da diverse testate giornalistiche, secondo cui avrebbero rifiutato il sostegno di istituzioni e privati, tramite l’offerta di abitazioni alternative.

I due genitori hanno precisato che sarebbe “falso quanto si dice in ordine a un nostro rifiuto sull’aiuto offerto dal sindaco e da privati per un’abitazione alternativa in attesa della ristrutturazione della nostra casa”.

“Non sappiamo da chi queste notizie siano state veicolate ma è certo che chi lo ha fatto ha posto in essere una condotta scellerata e falsa“ si legge.

La smentita del sindaco

Una dichiarazione sulla quale è però intervenuto lo stesso primo cittadino, confermando di aver proposto alla famiglia una soluzione abitativa subito dopo l’episodio dell‘intossicazione da funghi, da cui sono partiti gli accertamenti delle autorità.

ANSA

Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli

“La famiglia ha rifiutato non solo la nostra casa, che era diversa dalla prima che avevamo offerto, perché quest’ultima si trova in una zona di campagna isolata, non attaccata da altri fabbricati – ha spiegato Masciulli in un’intervista a Rtl 102.5 – Loro hanno rifiutato anche l’offerta di un imprenditore del posto che ha messo a disposizione il suo agriturismo, sempre gratuitamente”

Le parole dell’ex avvocato

La versione del sindaco di Palmoli è stata confermata anche dall’ex legale della coppia, l’avvocato Giovanni Angelucci, che ha rimesso il mandato, sostenendo comunque di essere riuscito a far ragionare i genitori grazie anche alla sua rinuncia:

“I fatti smentiscono quanto scritto nel comunicato, che sono certo non è farina del sacco di Nathan e Catherine, giacché il sindaco Masciulli è testimone di tutti i loro rifiuti. In ogni caso mi dico sinceramente molto contento di leggere di questa loro apertura verso l’esterno“.