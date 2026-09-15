Famiglia nel bosco, il sindaco di Palmoli solleva la polemica sui bambini: "La loro tutela all'ultimo posto"

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Dopo oltre dieci mesi di permanenza in una casa famiglia, i piccoli della cosiddetta famiglia nel bosco si ricongiungeranno ai genitori. Nathan Trevallion e Catherine Birmingham abiteranno e incontreranno i tre figli in una casa messa a disposizione dal comune di Palmoli. Il tribunale dei Minori ha imposto la frequentazione della scuola pubblica, ma per il sindaco Giuseppe Masciulli si tratta di una scelta “poco rispondente al benessere dei minori”.

Il ricongiungimento della famiglia nel bosco

Nella giornata di martedì 15 settembre, dopo 10 mesi di lontananza, i tre bambini della famiglia nel bosco torneranno a Palmoli.

Incontreranno i genitori Nathan Trevallion e Catherine Birmingham nell’abitazione messa a disposizione dal comune, per poi fare rientro nella struttura protetta.

ANSA

Il giudice del tribunale dei Minori dell’Aquila ha infatti previsto un ricongiungimento a tappe per i bambini e i loro genitori, cui era stata tolta la potestà.

Ci saranno rientri infrasettimanali a Palmoli e incontri protettiti a Gissi.

Il padre e la madre, nel frattempo, hanno depositato tramite i propri legali un reclamo per chiedere il ricongiungimento immediato e per denunciare il mancato rispetto dei diritti e della libertà di genitori e bambini.

I bambini inizieranno la scuola a Palmoli

Nathan Trevallion fa sapere di aver presentato al tribunale un “dettagliato programma di istruzione domestica”, ma il giudice ha imposto per i bambini l’iscrizione alla scuola pubblica.

I tre fratellini si troveranno così costretti a fare avanti e indietro in strade che, denuncia il sindaco di Palmoli, versano in “una situazione di estremo disagio”.

“Avremo questi bambini che viaggeranno sulle strade dell’alto vastese che si trovano in queste condizioni perché la zona, a maggio, è stata interessata da avversità atmosferiche di non poco conto” spiega il primo cittadino.

Ospite della trasmissione Rai Storie Italiane, Giuseppe Masciulli giudica quella del tribunale “una scelta poco rispondente al benessere dei minori. Mi pare che con questi procedimenti la tutela dei minori sia passata all’ultimo posto”.

La denuncia del sindaco Giuseppe Masciulli

Il sindaco Masciulli non manca di sottolineare anche le difficoltà economiche in cui si trova il piccolo comune di Palmoli, nella provincia di Chieti, in Abruzzo:

“Il comune continua a versare 7.500 euro al mese perché la legge italiana prevede che quando dei minori, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, vengono collocati in una struttura protetta, le spese sono a carico del comune, non ci possiamo esimere”.

Ad oggi, la spesa ha raggiunto i 75.000 euro, “una cifra particolarmente importante per un comune di soli 850 abitanti”.

Il parere dello psichiatra Tonino Cantelmi

Critico nei confronti dei tempi lunghi imposti dal tribunale dei Minori è anche lo psichiatra Tonino Cantelmi: “Questo ricongiungimento a tappe dovrebbe essere rapido, – ha dichiarato a Adnkronos – perché ogni rientro in casa riattiva al momento della successiva separazione il trauma del prelievo”.

“Credo che prolungare in modo sconsiderato questa fase possa essere ulteriormente dannoso” aggiunge il perito dalla parte della famiglia nel bosco.

In generale, Cantelmi considera le misure adottate spropositate “rispetto alle criticità evidenziate“, nonostante “l’enorme capacità di adattamento” dimostrata dai bambini Trevallion Birmingham.

“La buona notizia è che i bambini potranno tornare nei luoghi della loro felicità, rivedere i loro amatissimi animali e riprendere il contatto con la natura vivendo tutto questo nell’intimità della famiglia“.

La nota stonata, aggiunge il dottore, è “il fatto che questi incontri, che avvengono proprio nell’intimità della famiglia, debbano essere addirittura sorvegliati, quasi come se Catherine e Nathan fossero genitori abusanti o maltrattanti o delinquenti”.