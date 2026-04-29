Famiglia nel bosco, il sindaco di Palmoli spiega le condizioni per il ricongiungimento dopo la perizia

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Dopo la perizia di Simona Ceccoli sul caso della famiglia nel bosco, il sindaco di Palmoli Giuseppe Rosario Masciulli ha spiegato quali sono le condizioni per il ricongiungimento di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham e i tre figli. Nella relazione della psichiatra, le capacità genitoriali della coppia sono state definite “inadeguate” rispetto ai bisogni dei minori.

Le condizioni per il ricongiungimento della famiglia nel bosco

Il sindaco di Palmoli Giuseppe Rosario Masciulli, ospite di Storie italiane, ha dichiarato: “Come amministrazione comunale siamo rimasti disorientati dall’esito di questa perizia ed è subentrato un clima di preoccupazione e sfiducia in merito agli esiti futuri“.

Il primo cittadino ha poi aggiunto: “Avendo maggiore contezza delle conclusioni, abbiamo visto che la consulente tecnica d’ufficio individua un percorso e utilizza la frase ‘Ai fini del tempestivo ricongiungimento si richiede una serie di passaggi'”.

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Catherine Birmingham e Nathan Trevallion.Masciulli ha riepilogato le condizioni per arrivare al ricongiungimento: “Il primo è l’adattamento della famiglia a un diverso stile di vita, con la richiesta di trasferirsi immediatamente nell’abitazione messa a disposizione dal Comune. (…) Si richiede poi che la famiglia sia disposta ad accettare un supporto psico-educativo, che si proceda all’intensificazione degli incontri con i figli e che ci sia un periodo di osservazione. Si raccomanda, inoltre, l’iscrizione dei bambini in una scuola pubblica“.

Il sindaco di Palmoli ha spiegato ancora: “Viene suggerito un percorso attraverso il quale arrivare poi al ricongiungimento familiare, all’inizio solo nei fine settimana e poi in maniera stabile per tutto il periodo dell’anno”.

Il commento di Tonino Cantelmi alla perizia

Anche lo psichiatra Tonino Cantelmi, consulente dei legali della famiglia nel bosco, è intervenuto in collegamento alla trasmissione condotta da Eleonora Daniele.

Cantelmi ha definito l’elaborato di Simona Ceccoli “molto confusionario“.

La sua critica: “Da un lato si dimostra chiaramente che Nathan e Catherine sono sani di mente, cioè che non emergono elementi per fare una diagnosi psichiatrica. Dall’altro, basandosi su test non idonei, con un volo pindarico si dice che non sono genitori adeguati. Non si capisce bene su cosa si fonda questa inadeguatezza”.

Lo psichiatra ha aggiunto: “In questo elaborato vediamo molti elementi di contraddizione. L’errore di fondo è scambiare una peculiarità socio-culturale per una problematicità”.

Tonino Cantelmi ha dichiarato ancora: “Noi rigettiamo la perizia“. Per poi, però, chiarire: “Qualunque percorso per noi è accettabile, il nostro obiettivo è che la famiglia si riunisca”.

L’attacco dell’avvocata Danila Solinas

Nelle scorse ore la perizia di Simona Ceccoli era stata criticata anche da Danila Solinas, avvocata della famiglia nel bosco.

La legale ha definito “inaccettabile” la decisione di affidare test così importanti “a un soggetto che in tempi non sospetti, prima ancora di conoscerli, ha espresso opinioni così sprezzanti, irridenti e sarcastiche sulla personalità e sulla vita di questi due poveri genitori, definiti ‘cialtroni’”.