Famiglia nel bosco, il video della nuova casa concessa a Nathan e Catherine per due anni dal Comune di Palmoli
L'alloggio, vicino ai servizi del paese e non lontano dal vecchio rifugio nel bosco, è pensato come soluzione temporanea per riunire i tre figli
Il Comune di Palmoli ha concesso a Nathan e Catherine, la coppia della “famiglia nel bosco“, un alloggio in comodato d’uso gratuito per la durata di due anni, come soluzione temporanea per favorire il ricongiungimento con i loro tre figli. La struttura si trova in una zona vicina ai servizi del paese, a breve distanza dal vecchio rifugio nel bosco in cui la famiglia viveva in precedenza. L’alloggio è dotato di tre stanze, cucina a vista, bagno e riscaldamento.