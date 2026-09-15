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Famiglia nel bosco, il video della nuova casa concessa a Nathan e Catherine per due anni dal Comune di Palmoli

L'alloggio, vicino ai servizi del paese e non lontano dal vecchio rifugio nel bosco, è pensato come soluzione temporanea per riunire i tre figli

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Il Comune di Palmoli ha concesso a Nathan e Catherine, la coppia della “famiglia nel bosco“, un alloggio in comodato d’uso gratuito per la durata di due anni, come soluzione temporanea per favorire il ricongiungimento con i loro tre figli. La struttura si trova in una zona vicina ai servizi del paese, a breve distanza dal vecchio rifugio nel bosco in cui la famiglia viveva in precedenza. L’alloggio è dotato di tre stanze, cucina a vista, bagno e riscaldamento.

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